Nuoro, la Fondazione Milano Cortina 2026 dona una torcia olimpica alla città

La Fondazione Milano Cortina 2026 dona una torcia olimpica al Comune di Nuoro. Il riconoscimento è stato assegnato all'Amministrazione per la collaborazione e l'impegno forniti in occasione del Viaggio della Fiamma Olimpica.

La decisione è stata formalizzata attraverso una lettera ufficiale firmata dall'amministratore delegato della Fondazione, Andrea Varnier. Nel documento si ringrazia la città per l'accoglienza garantita al progetto che accompagna l'Italia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Il cimelio entrerà a far parte del patrimonio cittadino e sarà collocato in uno spazio pubblico, ancora da individuare da parte dell'Amministrazione, per assicurarne la piena visibilità.

Sulla consegna interviene l'esponente della Giunta con delega allo Sport: “Ricevere una delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026 è per Nuoro un riconoscimento importante – dichiara la vicesindaca e assessora allo Sport Natascia Demurtas –. Dietro questo simbolo c’è un’esperienza che la città ha vissuto e condiviso, ma c’è soprattutto il valore dello sport come occasione di partecipazione, incontro e appartenenza. Il ringraziamento della Fondazione premia il lavoro dell’Amministrazione e di quanti hanno contribuito all’accoglienza e alla riuscita dell’iniziativa”.

Sulla futura collocazione dell'oggetto, l'assessora aggiunge: “Vogliamo che sia soprattutto un patrimonio delle nuove generazioni – conclude Demurtas –. I grandi eventi terminano, i valori che riescono a trasmettere possono restare. Questa torcia conserverà un pezzo della storia che Nuoro ha condiviso con Milano Cortina 2026”.