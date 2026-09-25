Alghero, dodici nuovi agenti per la Compagnia Barracellare: l'organico sale a 28 unità

La Compagnia Barracellare di Alghero integra in organico dodici nuovi agenti, di cui sette donne, portando il numero complessivo delle unità operative a 28. L'ufficializzazione è avvenuta a Villa Maria Pia durante la seduta della V Commissione consiliare (Barracelli e Protezione Civile) presieduta da Christian Mulas.

Ai lavori hanno partecipato l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, un ufficiale della Polizia Municipale e il comandante della Compagnia Riccardo Paddeu. Quest'ultimo ha esposto la relazione tecnica sugli interventi e sui servizi di controllo portati avanti durante la stagione estiva appena conclusa. L'ordine del giorno si è concentrato sulle funzioni di polizia rurale e locale del Corpo, analizzando nello specifico l'attività di tutela ambientale, la prevenzione degli incendi e la salvaguardia del patrimonio boschivo e agro-pastorale. L'illustrazione dei dati operativi ha trovato il riscontro favorevole dei commissari presenti in aula.

Sull'ampliamento dell'organico e sugli obiettivi futuri interviene il presidente della Commissione, Christian Mulas: «Il rafforzamento della Compagnia con l'ingresso di 12 nuovi agenti, sette dei quali donne, rappresenta un importante segnale di crescita e di attenzione verso il nostro territorio. Il Corpo Barracellare svolge quotidianamente un lavoro prezioso, spesso lontano dai riflettori, nella prevenzione degli incendi, nella tutela ambientale e nella salvaguardia del patrimonio agro-pastorale. La Commissione continuerà a mantenere un confronto costante con la Compagnia, affinché questo importante presidio possa essere sempre più valorizzato e messo nelle condizioni di operare al meglio».