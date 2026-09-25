Lignano Sabbiadoro, la delegazione di Alghero al IX Destination Summit del G20Spiagge

Il Comune di Alghero partecipa al IX Destination Summit del G20Spiagge a Lignano Sabbiadoro. L'incontro riunisce amministratori ed esperti delle principali località balneari italiane per analizzare le strategie di sviluppo del turismo costiero e la gestione dell'affluenza stagionale. La delegazione algherese è composta dal sindaco Raimondo Cacciotto, dall'assessora al Turismo e alle Attività produttive Ornella Piras e dall'assessore all'Urbanistica e Mobilità Roberto Corbia.

Il programma prevede l'analisi di tematiche legate alla gestione degli accessi alle spiagge, alla riqualificazione dei fronti mare e al posizionamento sui mercati internazionali di alta gamma. I tavoli di lavoro affrontano inoltre destagionalizzazione, accoglienza, turismo congressuale, gestione della vita notturna, coinvolgimento delle comunità e valorizzazione culturale.

Sulle dinamiche amministrative interviene il primo cittadino: «Il Summit rappresenta un’importante occasione di confronto e di relazione con i sindaci di città che vivono dinamiche molto simili alle nostre – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Condividiamo la necessità di governare territori che durante una parte dell’anno vedono moltiplicarsi le presenze e, di conseguenza, la domanda di servizi. Confidiamo che si possa arrivare presto a una legge che riconosca lo status delle città balneari e, con esso, risorse adeguate alle esigenze reali di questi territori. Risorse necessarie per continuare a garantire servizi di qualità, prima di tutto ai nostri residenti e, allo stesso tempo, alle tante persone che scelgono di visitarci».

Sui risultati operativi del confronto si esprime l'esponente della Giunta con delega al comparto turistico: «Sono molto soddisfatta della qualità degli interventi e delle buone pratiche condivise in questi giorni – sottolinea l’Assessora al Turismo Ornella Piras –. Il confronto con destinazioni che affrontano problematiche ed esigenze simili alle nostre ci permette di conoscere esperienze già avviate, raccogliere nuovi spunti e individuare soluzioni che possono contribuire a migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica».

Chiude il quadro la disamina sull'impatto urbanistico e abitativo: «Sono state giornate ricche di stimoli, grazie soprattutto al confronto su questioni che accomunano le principali località turistiche italiane – aggiunge l’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia –. È stata un’opportunità per approfondire temi importanti come la gestione dei litorali e, in particolare, quello della casa, una problematica sempre più sentita nelle comunità che, come la nostra, devono trovare un equilibrio tra la forte attrattività turistica e le esigenze di chi vive stabilmente il territorio».