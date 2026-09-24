Continuità aerea, il M5S chiede conto al Governo dei 10 milioni promessi

Perantoni, Sabrina ed Ettore Licheri e Cherchi sollecitano provvedimenti e tempi certi. La Regione ha previsto una propria quota contro il caro carburante.

Dieci milioni dalla Regione, altri dieci che, secondo i parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle, il Governo aveva promesso e deve ancora rendere disponibili. Nella controversia sui collegamenti aerei dell’Isola c’è anche questo conto da chiarire. Le due somme hanno lo stesso importo, ma fanno capo a impegni distinti: confonderle impedisce di capire chi debba intervenire e a che punto sia arrivato.

A chiedere spiegazioni a Roma sono Mario Perantoni, Sabrina Licheri, Ettore Licheri e Susanna Cherchi. Il loro intervento del 24 settembre lega la questione delle risorse al rischio di una riduzione dei voli.

«Il Governo aveva promesso 10 milioni di euro per sostenere i maggiori costi della continuità territoriale aerea. Dopo diversi mesi, ancora non è chiaro dove siano queste risorse. Nel frattempo il caro carburante mette sotto pressione i vettori e si parla di riduzione dei voli. Non è accettabile che a pagare siano ancora una volta i cittadini sardi, chi vorrebbe visitare la nostra isola o chi si sposta per lavoro», dichiarano i quattro parlamentari.

Il riferimento è all’incontro del 6 maggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il resoconto ufficiale pubblicato allora dalla Regione conferma due impegni: mantenere invariate le tariffe della continuità territoriale e reperire, attraverso Ministero e Regione, le risorse necessarie a sostenere il servizio. Al tavolo parteciparono il viceministro Edoardo Rixi, l’assessora regionale Barbara Manca, i rappresentanti delle compagnie e dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. Quel comunicato, però, non quantificava il contributo statale in dieci milioni. La cifra è quella richiamata oggi nella contestazione dei parlamentari.

Sul versante regionale esiste invece un riferimento finanziario preciso. Nella comunicazione del 12 agosto sull’approvazione della variazione di bilancio, la Regione indica dieci milioni per il 2026 destinati a compensare l’aumento del carburante degli aerei impiegati nella continuità territoriale, con l’obiettivo di proteggere le tariffe. È uno stanziamento: non dimostra, da solo, che le somme siano già state versate alle compagnie.

La continuità territoriale serve a garantire collegamenti soggetti a obblighi di servizio pubblico, cioè condizioni stabilite su tariffe e servizio per rendere meno penalizzante vivere su un’isola. Il prezzo del biglietto e la disponibilità del volo sono entrambi essenziali per chi deve organizzare una giornata fuori Sardegna e il ritorno a casa.

I parlamentari chiedono dunque di passare dall’impegno politico all’indicazione degli atti e delle scadenze: «Il 6 maggio, al tavolo convocato dal MIT, Governo e Regione avevano assunto l’impegno di mantenere invariate le tariffe e sostenere i maggiori costi. La Regione ha fatto la propria parte, destinando 10 milioni di euro alla continuità territoriale aerea. Ora il Governo chiarisca che fine hanno fatto i suoi 10 milioni, con quale provvedimento saranno stanziati e quando saranno disponibili.

La continuità territoriale è un servizio essenziale per un’Isola e non può essere trattata come una normale rotta commerciale. I sardi non possono pagare due volte il prezzo dell’insularità: con il costo dei collegamenti e con il rischio di perdere frequenze e voli. Servono risposte concrete e immediate, non nuovi annunci che finiscono nel vuoto», concludono.

La richiesta riguarda quindi un provvedimento da individuare, una copertura da precisare e una data da comunicare. Per chi deve prenotare un viaggio, è proprio la data a fare la differenza.