Alghero, carriere in Comune: Conoci contesta il peso delle prove e chiede spazio all’esperienza

L’ex sindaco critica i criteri della selezione per un funzionario tecnico e sollecita i sindacati. Da chiarire anche chi possa partecipare alla procedura.

Sessanta punti alle prove, cinque al servizio svolto. Mario Conoci porta questi numeri nella discussione sulle carriere dei dipendenti del Comune di Alghero. Secondo l’ex sindaco, il nuovo sistema concede troppo peso al giudizio della commissione e troppo poco al lavoro accumulato negli uffici.

La contestazione riguarda le progressioni verticali: le selezioni che consentono a un dipendente di passare a un’area professionale superiore, assumendo maggiori responsabilità. Conoci prende in esame la procedura per un funzionario tecnico destinato al servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente. Nella sua ricostruzione, prova scritta e colloquio valgono insieme 60 punti su 80, il 75% del totale. Il servizio prestato ne vale al massimo cinque; altri cinque sono riservati a titoli, incarichi e curriculum. «Si è scelto di spostare il peso della selezione dagli elementi oggettivamente maturati dal dipendente alla valutazione della Commissione.»

È questa la sostanza della critica. Per Conoci, il precedente sistema riconosceva maggiormente il percorso costruito dentro l’amministrazione. Quello nuovo rischierebbe invece di mettere in secondo piano la conoscenza degli uffici, le responsabilità già esercitate e le competenze dimostrate negli anni. «Perché se un dipendente ha dedicato dieci, quindici o vent’anni della propria vita professionale al Comune, acquisendo competenze e svolgendo concretamente le funzioni che oggi gli si chiede di svolgere a un livello superiore, quella esperienza dovrebbe essere il cuore della valorizzazione professionale, non un elemento residuale.»

L’ex sindaco si sofferma sul colloquio, nel quale, riferisce, entrano anche motivazione, attitudine, autonomia, capacità relazionali e organizzative, oltre alla capacità di risolvere problemi. Vuole capire come questi aspetti saranno valutati e documentati nei verbali.

La questione merita precisione: attribuire un peso elevato alle prove non dimostra, da solo, che una selezione sia meno trasparente. Conta come vengono stabiliti e applicati i criteri. La critica politica di Conoci riguarda soprattutto l’equilibrio scelto fra esperienza già maturata e competenze da verificare davanti alla commissione.

C’è poi il problema della platea dei candidati. Conoci teme che procedure costruite intorno a singole posizioni e servizi finiscano per lasciare in gara pochissimi dipendenti. Chiede dunque perché non consentire una partecipazione più ampia fra il personale in possesso dei requisiti.

Anche qui occorre distinguere: destinare il vincitore a un determinato ufficio non significa necessariamente riservare la selezione a chi già vi lavora. Per stabilire se esista davvero questa limitazione bisogna leggere i requisiti di ammissione del bando. La preoccupazione espressa dall’ex sindaco non basta a dimostrare che la procedura escluda dipendenti degli altri settori.

Conoci richiama infine le progressioni “in deroga”, una diversa procedura di avanzamento che, secondo quanto denuncia, sarebbe sospesa da mesi senza spiegazioni. E sollecita l’intervento delle organizzazioni dei lavoratori: «Ed è proprio su questo che mi aspetterei una presa di posizione chiara delle rappresentanze sindacali.»

Alla Giunta viene chiesto di spiegare il criterio delle proprie scelte: quanto debba contare il lavoro già svolto, perché sia stata individuata quella posizione e quali dipendenti possano concorrere. Risposte che interessano prima di tutto chi lavora in Comune e deve decidere se presentare domanda.