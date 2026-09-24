Alghero, Futuro Nazionale interviene sulle concessioni sportive: dubbi sul campo di Maria Pia e sulla foresteria

Il comitato cittadino Futuro Nazionale Alghero 221 interviene sulla gestione delle strutture sportive comunali. Il movimento chiede chiarimenti all'amministrazione sulle concessioni e sull'utilizzo degli spazi cittadini, ponendo l'attenzione sul campo da rugby di Maria Pia dopo la riapertura dello stadio Mariotti.

Sull'impianto principale interviene il referente Emanuele Fais: «Sul Mariotti è evidente la soddisfazione di tutta la comunità algherese per il ritorno in funzione di uno degli impianti sportivi più importanti, simbolici e iconici della città. Con altrettanta onestà, però, riteniamo che la riapertura di un campo sportivo non possa significare che il problema degli impianti sportivi sia stato risolto per tutti».

Il gruppo politico contesta le dichiarazioni del sindaco in merito alla definitiva sistemazione delle società locali e segnala il caso delle associazioni rugbistiche. Secondo la ricostruzione di Futuro Nazionale, l'Amatori Rugby avrebbe usufruito della struttura per circa dieci anni in assenza di concessione e di versamenti al Comune. L'Alguer Rugby, società costituita nel 2024 e priva di morosità, disporrebbe invece di spazi più limitati. «Se fosse realmente così – sostiene Futuro Nazionale – qualcuno dovrebbe spiegare, per esempio, dove si allena oggi l’Alguer Rugby, che risulta ancora esclusa dal campo di Maria Pia, assegnato all’Amatori Rugby attraverso una delibera del 2025. Una circostanza che, secondo il Comitato, si colloca nello stesso periodo in cui il sindaco aveva dichiarato che la società occupava il campo “sine titulo”».

Il movimento accende i fari sulla gestione della foresteria annessa all'impianto di Maria Pia. In base a quanto riportato nel comunicato, la struttura ospiterebbe i giocatori dell'Amatori Rugby durante i mesi invernali, per poi trasformarsi in attività ricettiva turistica nel periodo estivo sotto l'insegna "La Meta Sporting Rooms", proponendo sul mercato 16 camere con tariffe fino a 180 euro giornalieri. Il comitato chiede la pubblicazione del titolo di utilizzo, delle modalità di gestione e delle condizioni economiche: «È quindi legittimo domandarsi – afferma il Comitato – se una struttura collegata a un impianto sportivo comunale possa essere utilizzata anche per finalità diverse. Se tutto fosse regolare, non dovrebbe essere così complicato rendere pubblici gli atti e fugare ogni dubbio».

Futuro Nazionale sollecita l'amministrazione a chiarire l'eventuale sussistenza di rapporti personali o familiari tra esponenti comunali e l'Amatori Rugby, al fine di escludere potenziali conflitti di interesse. La nota chiude definendo le responsabilità gestionali della Giunta: «Gli impianti sportivi sono beni della collettività e, come tali, devono essere gestiti nell’interesse di tutte le società sportive e non soltanto di alcune». Le ultime considerazioni sono rivolte ai vertici dell'amministrazione: «Ci sono tante altre società sportive – conclude Futuro Nazionale Alghero 221 – che attendono ormai da troppi anni risposte da parte degli amministratori locali. Realtà sportive completamente ignorate da parte del sindaco Cacciotto e dell’assessore Daga nonché titolari di delega in materia di sport ad Alghero».