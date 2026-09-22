Vertenza Renovo Bioedil: l'Assessorato convoca l'azienda dopo dodici licenziamenti

L’assessore Emanuele Cani ha incontrato i dipendenti della Renovo Bioedil nel piazzale dello stabilimento di Iglesias, a seguito dell'annuncio di dodici esuberi da parte dell'azienda. Nei prossimi giorni l'Assessorato regionale convocherà un tavolo di confronto con la dirigenza e le sigle sindacali.

La posizione dell'esecutivo è stata delineata durante l'assemblea: “La Regione sta seguendo con la massima attenzione questa vertenza e siamo al fianco dei lavoratori. Ho confermato la mia piena disponibilità a seguire tutti i prossimi passaggi e ad avviare da subito un’interlocuzione con la dirigenza dello stabilimento per comprendere le ragioni di una riduzione del personale”.

Le perplessità sui tagli riguardano l'andamento del mercato: “Vogliamo capire perché si arrivi a una riduzione dell’organico in una fase nella quale, per quanto ci risulta, non emerge una crisi di mercato per le produzioni dello stabilimento”.

Ulteriori verifiche riguarderanno l'impiego dei fondi pubblici erogati in favore della società: “Abbiamo il dovere di verificare se, a fronte delle risorse assegnate attraverso il Contratto di Sviluppo, siano stati realizzati tutti gli investimenti previsti e se siano stati rispettati i conseguenti livelli occupazionali”.

Il perimetro del confronto punterà al recupero della continuità aziendale: “Non ci limitiamo a seguire la vertenza sul piano occupazionale. Siamo disponibili ad approfondire le diverse problematiche e a lavorare per individuare soluzioni che consentano allo stabilimento di rafforzarsi e aumentare i livelli produttivi, che oggi appaiono estremamente bassi”.