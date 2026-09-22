Porto Torres: il PSd'Az contesta i primi cento giorni della giunta Mulas e chiede il congresso nazionale

A cento giorni dalle elezioni comunali di Porto Torres, la sezione locale del Partito Sardo d'Azione traccia un bilancio critico sull'operato del sindaco Massimo Mulas. Il commissario cittadino Tore Fadda ha riunito i militanti per analizzare l'avvio della consiliatura e per definire i passaggi interni del partito.
Il documento politico diffuso dai sardisti rivendica la scelta elettorale di sostenere la candidata Sara Dettori all'interno del progetto del Polo Identitario. Il partito elogia il lavoro di opposizione condotto in aula dalla stessa Dettori e dal consigliere Costantino Biello, accusando la maggioranza di scarsa trasparenza amministrativa e di portare avanti logiche distanti dagli interessi della comunità.
Nel mirino del PSd'Az finiscono i provvedimenti adottati nei primi tre mesi del Mulas bis. La sezione contesta le nomine nella commissione tecnica della centrale a carbone di Fiume Santo, ritenendo i profili scelti privi di specifiche competenze tecnico-scientifiche. Critiche vengono espresse anche per la designazione di un rappresentante originario di Ozieri all'interno del consorzio trasporti Atp, in una fase in cui il consiglio comunale valuta l'affidamento all'azienda della mobilità interna all'Asinara. L'elenco delle contestazioni mosse dalla minoranza prosegue con la gestione degli impianti sportivi, segnalando tentativi di assegnare le palestre in via esclusiva ad alcune associazioni a discapito delle scuole, la convocazione a porte chiuse di una seduta consiliare incentrata sulla gestione degli stabili comunali e l'apertura dei plessi scolastici in concomitanza con i lavori dei cantieri edili.
Sul piano dei rapporti istituzionali, la sezione sardista definisce irrispettoso l'atteggiamento del primo cittadino verso la minoranza. Il PSd'Az rileva nervosismo da parte del sindaco durante la discussione delle interrogazioni, con sedute caratterizzate, secondo il documento, da risposte esclusive del primo cittadino a fronte del silenzio degli assessori competenti.
L'assemblea ha affrontato infine le dinamiche interne al movimento. I militanti turritani sollecitano la convocazione del congresso nazionale, richiamando la necessità di garantire la democrazia interna in linea con le richieste avanzate dalla maggioranza delle sezioni. Sul fronte organizzativo, il commissario Fadda ha comunicato che il termine statutario per i rinnovi e le nuove tessere scadrà il 30 settembre. Le adesioni alla sezione A. Simon Mossa possono essere formalizzate all'indirizzo email smmossaportotorres@tiscali.it.