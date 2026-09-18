Ex cinema di Fertilia, Fratelli d'Italia: "Acquisizione completata, ora si impegnino le risorse regionali"

Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia interviene sulla firma dell'atto che sancisce il passaggio dell'ex cinema teatro di Fertilia al patrimonio del Comune di Alghero.

La nota del partito si apre fissando l'attenzione sulle prossime fasi operative: «Il completamento dell’iter di acquisizione dell’ex cinema teatro è una buona notizia per Fertilia e per tutta Alghero. Dopo un anno e mezzo dalla delibera del Consiglio comunale che autorizzava all'acquisizione al prezzo simbolico di un euro, ora non c’è più tempo da perdere: bisogna procedere rapidamente alla realizzazione del progetto, impegnando subito le risorse stanziate oltre quindici anni fa dalla Regione Sardegna».

Gli obiettivi dell'intervento sono tracciati nel documento diffuso dalla sezione locale: «Fertilia merita un completo rilancio del patrimonio architettonico e storico, e questo deve arrivare attraverso atti concreti – dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino di FdI Alghero –. Le risorse regionali disponibili devono essere spese bene e subito, dentro una visione seria di recupero del patrimonio storico della borgata. L’ex cinema teatro può tornare a essere uno spazio vivo, utile alla comunità, alla cultura, alla memoria e alla promozione del territorio, specie in questo momento».

Il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Cocco inquadra il ruolo dei comitati locali. Per l'esponente di FdI, «il merito più grande va riconosciuto alle realtà associative di Fertilia, che in questi anni hanno ritrovato unità, forza e operatività. EGIS, Comitato di Quartiere, Comitato Festeggiamenti, Associazione Egea, CCN Fertilia-Arenosu e anche la neonata Fertilia Grandi Eventi: sono loro ad avere tenuto alta l’attenzione sulla storia della borgata, portandola fino all'attenzione del Quirinale, valorizzandone l’identità plurale e mantenendo uno stimolo costante verso tutte le amministrazioni cittadine e regionali».

L'intervento si chiude con un richiamo alla pianificazione degli investimenti: «Fratelli d’Italia ha fatto la propria parte in questi anni e continuerà a farla, restando al fianco di chi lavora ogni giorno per Fertilia. La borgata è nata come punto d’incontro di storie, provenienze e comunità diverse della nostra Nazione: proprio per questo l’ex cinema teatro può diventare una nuova agorà, un luogo in cui memoria, cultura e futuro tornino a incontrarsi. Ora si vada avanti senza altri ritardi. L’acquisizione è solo il primo passo: servono tempi certi per l'impiego delle risorse, con il coinvolgimento della comunità che saprà garantire la capacità di trasformare un edificio abbandonato da decenni in un bene realmente restituito ai cittadini».