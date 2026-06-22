Scontro in municipio sui posteggi per disabili ad Alghero: la sinistra attacca l'opposizione e pretende i fondi di bilancio per i cantieri

Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esulta per il nuovo regolamento sulle strisce gialle ma critica l'astensione della minoranza in aula. I consiglieri Arca Sedda e Occhioni chiedono al sindaco Cacciotto di usare i soldi risparmiati negli anni precedenti per eliminare gli ostacoli dalle strade.

L'approvazione del nuovo regolamento per assegnare i parcheggi riservati alle persone con disabilità accende il dibattito politico all'interno del Consiglio comunale di Alghero. I consiglieri Anna Arca Sedda e Gianpiero Occhioni, esponenti del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, rivendicano il via libera al documento definendolo un'applicazione concreta della propria linea politica all'interno della maggioranza che governa la città. L'esito della votazione in aula si è però trasformato in un'occasione per attaccare la minoranza di centrodestra. I due esponenti politici puntano il dito contro l'astensione dell'opposizione, salvando dalle critiche il solo consigliere Fadda: "È alquanto curioso notare come parte dell’opposizione – ad esclusione del consigliere Fadda- dopo aver reclamato per anni una misura che noi abbiamo finalmente trasformato in realtà, scelga di astenersi in aula, cercando di trasformare un atto di civiltà in un pretesto per sterili polemiche burocratiche".

Il nodo del contendere tra gli schieramenti riguarda l'istituzione di un'apposita commissione tecnica incaricata di valutare le richieste dei cittadini per ottenere l'assegnazione delle strisce gialle. Per i consiglieri di sinistra, questo organo di controllo non rappresenta un appesantimento degli uffici, bensì una garanzia di trasparenza per gestire il diritto alla mobilità. Il documento appena votato viene inquadrato dai firmatari della nota come un tassello di un piano più ampio, strettamente collegato al Peba, acronimo che indica il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ovvero la mappatura ufficiale redatta dal Comune per individuare e cancellare gradini, marciapiedi stretti e ostacoli fisici dalla rete viaria urbana. L'azione amministrativa è giudicata positivamente da Arca Sedda e Occhioni, che leggono l'avanzamento delle pratiche cartacee come una prova del corretto indirizzo politico della coalizione.

Dal piano burocratico, Alleanza Verdi e Sinistra sposta l'attenzione sulle coperture finanziarie necessarie per trasformare le delibere in asfalto e scivoli. I due consiglieri comunali chiedono formalmente alla giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto di aprire i cordoni della borsa, utilizzando i soldi dell'avanzo di bilancio, cioè i risparmi e i fondi non spesi dal municipio negli anni precedenti, per finanziare immediatamente i lavori stradali previsti proprio dalla mappa del Peba. L'esortazione a stringere i tempi operativi chiude l'intervento pubblico dei due rappresentanti di maggioranza: "In coerenza con la rapidità dimostrata nella pianificazione, chiediamo ora un passo ulteriore. La nostra proposta politica è che si utilizzino le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio per attuare con concreta rapidità le previsioni contenute nel PEBA. È fondamentale trasformare la programmazione in cantieri e interventi reali, destinando fondi certi per garantire un'accessibilità immediata a tutta la nostra comunità".