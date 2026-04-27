L'asfalto si colora per frenare le auto: Alghero chiude cinque strade e affida le strisce pedonali ai disegni degli studenti

Parte il piano di viabilità urbana cofinanziato dal Comune e dall'Inail. Fino a metà maggio cantieri aperti in prossimità degli istituti scolastici per decorare gli attraversamenti e tutelare i passanti.

L'asfalto davanti alle scuole cittadine cambia volto per arginare la corsa delle automobili. L'amministrazione comunale di Alghero ha dato il via alla fase operativa del progetto denominato "Passi Sicuri 2026", un piano viario che prevede la realizzazione di opere pittoriche a ridosso degli attraversamenti pedonali. L'operazione, concepita per catturare l'attenzione dei guidatori e tutelare l'incolumità degli studenti, è sostenuta finanziariamente dalle casse municipali e dall'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'ente statale che gestisce la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori. La regia dell'iniziativa è affidata all'associazione Itinerandia, affiancata operativamente dal corpo della Polizia locale e dall'Aci, l'Automobile Club d'Italia, l'ente pubblico che rappresenta e tutela gli automobilisti.

Le installazioni grafiche, realizzate ai margini delle tradizionali strisce bianche con materiali certificati per resistere all'usura del traffico, nascono da un lavoro preparatorio condotto nei mesi scorsi all'interno delle aule scolastiche. A inquadrare i contorni dell'intervento è l'assessore con delega all'Urbanistica e alla Mobilità, Roberto Corbia: «La sicurezza stradale è al centro dell’attenzione di questa Amministrazione. Gli interventi, alcuni già realizzati nei giorni scorsi, nascono da un percorso condiviso, frutto dei workshop e del lavoro svolto insieme a centinaia di studenti delle scuole cittadine. Si tratta di un processo partecipato che ha coinvolto direttamente i ragazzi, rendendoli parte attiva nella progettazione e nella realizzazione degli attraversamenti».

L'esponente della giunta chiarisce le prossime mosse del cantiere urbano, che affiancherà i lavori stradali a lezioni frontali. «Nelle prossime settimane il progetto proseguirà con nuovi interventi sulle strade, accompagnati da attività di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, realizzate in collaborazione con la Polizia Locale e l’ACI. Questo doppio percorso, educativo e operativo, rappresenta il valore più importante dell’iniziativa: non solo migliorare la sicurezza, ma costruire consapevolezza. Coinvolgere i giovani significa responsabilizzarli, farli diventare protagonisti del cambiamento e contribuire a diffondere una cultura della sicurezza che parte proprio da loro e dalle loro scuole. Il lavoro da fare sulle nostre strade è tantissimo: ne siamo consapevoli e stiamo mettendo tutte le energie e le risorse necessarie per migliorarle».

L'apertura dei cantieri comporterà l'inevitabile sospensione temporanea del traffico veicolare nelle zone interessate, con blocchi stradali previsti nella fascia oraria compresa tra le otto del mattino e le ventuno, pur garantendo costantemente i passaggi per i residenti e gli ingressi agli istituti scolastici. La mappa delle chiusure prevede lo stop alla circolazione nelle giornate di oggi e domani, ventisette e ventotto aprile, in via Malta, nel segmento viario compreso tra via Don Minzoni e viale Sardegna. Il ventinove aprile i lavori si sposteranno nell'area della scuola elementare di via Mauro Manca, mentre il giorno successivo, il trenta aprile, il traffico sarà interdetto in via De Biasi, nel tratto racchiuso tra via De Muro e la stessa via Mauro Manca. Le modifiche alla viabilità riprenderanno il due e il tre maggio in prossimità delle scuole elementari di via Giovanni XXIII, per concludersi definitivamente nel fine settimana del sedici e diciassette maggio nel quartiere della scuola del Sacro Cuore, lungo via Vittorio Emanuele.