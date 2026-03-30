Trattori vecchi e incidenti nei campi: arrivano 10 milioni per la sicurezza. I deputati FdI: "Il Governo è al fianco del settore"

Fondi fino all'80% a fondo perduto per aggiornare le macchine agricole e agroindustriali. Preconvalida delle domande dal 15 aprile. L'annuncio dei parlamentari Rotelli e Polo.

di Pasqualino Trubia

Dieci milioni di euro per svecchiare il parco mezzi delle campagne italiane e provare a frenare la piaga degli incidenti sul lavoro agricolo. È la dotazione finanziaria del nuovo bando Ismea, nato dall'accordo tra Ministero dell'Agricoltura, Inail e Crea, e rivolto direttamente alle micro, piccole e medie imprese.

L'obiettivo della misura è finanziare l'installazione di dispositivi di protezione e tecnologie di ultima generazione sui trattori, guardando con particolare attenzione ai mezzi più datati che spesso circolano nelle nostre campagne sprovvisti dei requisiti minimi di sicurezza.

La politica rivendica la misura A tracciare il perimetro politico dell'iniziativa sono i deputati di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli e Barbara Polo, che in una nota congiunta rivendicano l'azione dell'Esecutivo: «Con il nuovo bando Ismea da 10 milioni di euro si compie un passo concreto verso un’agricoltura più sicura, moderna e competitiva».

I due parlamentari entrano poi nel dettaglio dei beneficiari e della filosofia del provvedimento, ribadendo l'impegno statale a copertura quasi totale della spesa: «Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo e agroindustriale e prevede contributi fino all’80% a fondo perduto per l’installazione di dispositivi di sicurezza e tecnologie innovative sui trattori, con particolare attenzione ai mezzi più datati. Investire sulla sicurezza significa tutelare la vita delle persone, valorizzare il lavoro agricolo e sostenere la competitività delle nostre imprese. Questo bando rappresenta un segnale chiaro: il Governo è al fianco di chi ogni giorno contribuisce alla crescita del settore primario».



I bandi pubblici parlano un vocabolario burocratico spesso ostico. Traduciamo le parole chiave per le aziende interessate: Ismea: È l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Un ente pubblico economico che affianca lo Stato per finanziare e sostenere le imprese agricole. Fondo perduto: Significa che se l'azienda riceve il finanziamento (fino all'80% della spesa sostenuta per aggiornare il trattore), non dovrà mai restituire quei soldi allo Stato. Non è un prestito bancario, è un contributo netto. Preconvalida: La burocrazia ha diviso la procedura in due fasi ben distinte. Dal 15 aprile al 15 maggio si fa la "preconvalida", ovvero si caricano i documenti sul portale telematico di Ismea per farglieli controllare in via preliminare. Solo se le carte risultano in regola, dal 19 al 29 maggio si potrà cliccare per presentare la domanda vera e propria.

I fondi non sono illimitati. Come da prassi nei bandi a sportello, la tempestività e la precisione nella compilazione telematica delle pratiche faranno la differenza tra il ricevere il contributo o restare a mani vuote.