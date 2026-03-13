Il restyling dei Bastioni: 160mila euro da Cagliari per mettere in sicurezza la passeggiata di Alghero

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo annuncia lo stanziamento dei fondi per riparare le protezioni sul mare. "Un intervento atteso da tempo su indicazione della commissione lavori pubblici".

di Pasqualino Trubia

Le ringhiere corrose dal sale e i parapetti da sistemare. La cartolina di Alghero si prepara a un intervento di manutenzione strutturale. Dalla Regione Sardegna è in arrivo un bonifico da 160mila euro destinato esclusivamente alla messa in sicurezza delle protezioni che costeggiano il lungomare e la storica passeggiata cittadina.

Ad annunciare lo sblocco dei fondi è Valdo Di Nolfo, unico rappresentante del territorio algherese tra i banchi del Consiglio regionale. L'esponente politico rivendica la paternità dell'operazione finanziaria, nata da un'interlocuzione diretta con l'amministrazione comunale: «Il lungomare e la Passeggiata sono uno dei simboli più riconoscibili di Alghero e dove ogni giorno si intrecciano vita quotidiana, viaggiatori e identità. Per questo il tanto atteso intervento di manutenzione, che ho fortemente voluto e richiesto, anche su indicazione del presidente della commissione lavori pubblici Gianpiero Occhioni, rappresenta un importante punto di passaggio per tutti noi algheresi, capace di restituire sicurezza a uno dei biglietti da visita del nostro territorio».

La lente sui lavori — Lo stanziamento regionale non finirà nel calderone generico del bilancio comunale. Si tratta di un fondo vincolato. Le risorse serviranno specificamente per appaltare i lavori di ripristino delle barriere fisiche che separano l'area pedonale dalle scogliere e dal mare, infrastrutture costantemente esposte all'usura del maestrale e della salsedine.

L'obiettivo dell'investimento unisce il decoro urbano all'incolumità pubblica. Un traguardo che Di Nolfo inquadra così: «Sono molto orgoglioso di questo finanziamento atteso ormai da tempo, che permetterà di intervenire su alcuni punti della passeggiata con lavori di manutenzione e messa in sicurezza, migliorando l’accessibilità e la fruibilità di uno degli spazi pubblici più frequentati della città».

La chiosa del consigliere ribadisce il valore sociale dell'opera: «Garantire sicurezza e piena fruibilità del lungomare significa prendersi cura di uno dei luoghi più amati da cittadine, cittadini e visitatori».