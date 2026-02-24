Olbia, 300mila euro per le associazioni: il Comune apre il bando

Pubblicato l'avviso pubblico per finanziare le spese di gestione delle realtà culturali e sociali cittadine. Le risorse arrivano dalla Finanziaria del 2025. Il consigliere Li Gioi (M5s) rivendica lo stanziamento: "Un intervento concreto per garantire stabilità a chi anima la vita della città".

di Pasqualino Trubia

Olbia – Il Comune apre i cordoni della borsa. Trecentomila euro a disposizione delle associazioni culturali e di promozione sociale del territorio. I fondi servono a coprire le spese di funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro.

L'origine dei fondi I soldi non arrivano dalle casse municipali, ma dalla Regione. Lo stanziamento era stato inserito nella Legge Finanziaria del 2025. Il bando pubblico, appena pubblicato dagli uffici comunali, traduce ora quella copertura finanziaria in liquidità a disposizione delle realtà associative cittadine per pagare i costi fissi e la gestione quotidiana.

La rivendicazione politica Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, rivendica la paternità della misura e fissa gli obiettivi del finanziamento: «Un risultato importante per il tessuto associativo locale. Il Consiglio Regionale, su mia proposta, aveva stanziato i fondi per questa finalità nella Legge Finanziaria del 2025. Un intervento concreto che ho ritenuto di dover promuovere per garantire stabilità e continuità alle tante realtà che quotidianamente animano la vita culturale e sociale della città di Olbia. Le associazioni rappresentano un presidio fondamentale di partecipazione, inclusione e crescita collettiva. Attraverso attività culturali, educative, artistiche, ricreative e solidali, contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere nuove opportunità di aggregazione, soprattutto per giovani, famiglie e persone in situazione di fragilità».

L'asse con la Giunta comunale L'esponente pentastellato chiude il suo intervento stringendo la mano all'amministrazione locale, guidata da una coalizione di colore politico opposto: «Investire nelle associazioni significa investire nella qualità della vita, nella partecipazione democratica e nella costruzione di una comunità più solidale e dinamica. Esprimo pertanto grande soddisfazione per la pubblicazione di questo bando e ringrazio per la collaborazione l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra».