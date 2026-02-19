Autonomia, il Nord accelera e l'Italia si spacca. Comandini: «Minate le fondamenta della Costituzione»

Cagliari – Il governo accelera sull'autonomia differenziata. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle pre-intese per quattro regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. La riforma prende forma. Da Cagliari la risposta istituzionale è immediata. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, va all'attacco.

Le carte firmate a Roma non piacciono nell'Isola. Il vertice dell'Assemblea sarda vede un pericolo per la tenuta dello Stato. «Le pre-intese sull’autonomia, che riguardano Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, minano le fondamenta stesse della nostra Costituzione, i principi cardine dell’unità nazionale e della solidarietà tra regioni dello stesso Paese».

La questione meridionale e i servizi minimi Il nodo è politico ed economico. Il timore è che l'autonomia diventi un premio per alcune aree e una condanna per il Sud. A pesare è l'incognita dei Lep, i Livelli essenziali di prestazione. Si tratta dei servizi minimi (sanità, scuola, trasporti) che lo Stato dovrebbe garantire ovunque allo stesso modo. Ad oggi non sono stati ancora definiti.

Comandini boccia le scelte dell'esecutivo e ricorda la posizione già espressa dall'Aula di via Roma «Contestiamo il metodo e il merito della questione e come Consiglio regionale ci siamo espressi sull’autonomia differenziata prima che il referendum fosse dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale, nel luglio del 2024: non è accettabile spaccare l’Italia, dividere i territori e le regioni premiando quelle politicamente ‘vicine’ e punendo quelle in difficoltà, storicamente coincidenti con il Meridione d’Italia. Peraltro, gli stessi Livelli essenziali di prestazione (LEP) sono ancora da definire e il fatto che si voglia contrattarli con le singole regioni conferma tutti i nostri dubbi sul divario che si creerà tra territori e tra cittadini».

Lo scudo sardo Se Roma spinge sull'autonomia delle regioni ordinarie, la Sardegna deve blindare la sua. La risposta alla riforma passa per la difesa dello Statuto sardo. «il progetto che il Governo a trazione leghista sta portando avanti è preoccupante, ci spinge a rilanciare sulle riforme e, al contempo, conferma la necessità di rafforzare le prerogative dell’Autonomia e della specialità della Sardegna».