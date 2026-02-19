Villaservice, fine dell'incubo a Villacidro: firmato l'accordo. Ai lavoratori contratti di 8 mesi

Due anni di attesa e incertezza cancellati da una firma. La vertenza degli ex dipendenti di Villaservice S.p.A., società finita in liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), arriva a una svolta. C'è l'accordo sulle assunzioni.

I dettagli dell'intesa La soluzione tecnica si chiama "progetto sperimentale di politiche attive". In concreto, significa che i lavoratori tornano operativi. Firmeranno contratti a tempo determinato della durata minima di otto mesi, con un impegno di almeno 30 ore alla settimana. La macchina organizzativa è già definita. Il Comune di Villacidro gestirà i contratti e il lavoro sul campo. L'Aspal (l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) si occuperà delle pratiche amministrative.

Il vertice in Regione L'intesa è stata siglata in serata, al termine di un tavolo che ha riunito l'assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, il direttore dell'Aspal Luca Mereu, il sindaco di Villacidro Federico Sollai e i sindacati di categoria.

A dettare la linea della Giunta è l'assessora Manca. «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto oggi», dichiara l'esponente dell'esecutivo. «Abbiamo lavorato con determinazione per offrire una risposta concreta a lavoratori che da troppo tempo vivevano in una condizione di incertezza. Questo accordo dimostra che, quando le istituzioni collaborano in modo serio e responsabile, è possibile costruire soluzioni efficaci, nel rispetto delle persone e delle loro professionalità».

Il fronte politico Soddisfazione anche dai banchi del Consiglio regionale. Emanuele Matta (Movimento 5 Stelle) rivendica la paternità dell'operazione. «L’accordo siglato oggi tra Assessorato, sindacati e Comune di Villacidro sul futuro dei lavoratori ex Villaservice è il risultato di un lavoro di squadra portato avanti in questi mesi, con il contributo di tutte le parti coinvolte, compreso il Consorzio industriale. Ho seguito questa vertenza fin dall’inizio con un obiettivo chiaro: tutelare i lavoratori e restituire loro e alle loro famiglie la giusta dignità. Oggi compiamo un passo concreto verso una soluzione più stabile e strutturale, già definita in prospettiva».

Sulla stessa linea il consigliere regionale Gianluigi Piano. «La firma dell’accordo per gli ex lavoratori Villaservice rappresenta un risultato importante, atteso da tempo, che restituisce certezze e dignità a questo territorio e alle tante famiglie interessate. È il frutto di un lavoro serio e condiviso tra istituzioni e parti sociali, che dimostra come, quando si opera con responsabilità e determinazione, si possano trovare soluzioni concrete anche alle vertenze più complesse. Ringrazio l’assessora Desirè Manca per l’impegno profuso, il lavoro svolto per garantire le risorse necessarie alla risoluzione di questa vertenza».