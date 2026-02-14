Alghero-Sassari, il vento abbatte un ramo sui binari. Di Nolfo: «Salvi grazie ai macchinisti e alla bassa velocità»

Il maestrale non fa sconti, nemmeno ai treni. La tempesta di vento che giovedì e oggi, sabato 14 febbraio, ha flagellato e continua a spirare impetuoso sul nord-ovest dell’Isola ha rischiato di provocare un disastro sulla linea ferroviaria Alghero-Sassari. Al chilometro 27, un grosso ramo si è staccato ed è finito sui binari. Tragedia sfiorata, disagi inevitabili, ma nessun ferito.

Sull'episodio interviene il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. L'esponente del gruppo "Uniti" analizza l'accaduto partendo dai ringraziamenti a chi ha evitato il peggio.

«Le forti raffiche registrate nella giornata di ieri – dichiara Di Nolfo – hanno provocato la caduta di un ramo al km 27 della linea ferroviaria, determinando disagi e rallentamenti. Si è trattato di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi che però non si sono verificate: fondamentale è stata la professionalità degli operatori che sono intervenuti tempestivamente, garantendo la sicurezza dei passeggeri e il ripristino delle condizioni di normalità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai macchinisti, ai tecnici e a tutti i lavoratori che, anche in una giornata complessa come quella di ieri, hanno operato con competenza e senso di responsabilità. Il loro impegno silenzioso rappresenta una garanzia fondamentale per il diritto alla mobilità dei cittadini e per la sicurezza dell’intero sistema ferroviario».

Tuttavia, c'è un dettaglio amaro. Secondo Di Nolfo, se il treno non ha subito danni maggiori, è anche grazie a un difetto cronico della linea: la lentezza obbligata. «Probabilmente il pericolo scampato è dovuto anche all’obbligo di bassa velocità imposto alla tratta per le ragioni che ho sottolineato più volte».

L'incidente riapre il dibattito sulla sicurezza di un'infrastruttura che mostra i segni del tempo e soffre gli eventi meteo estremi. Il consigliere assicura vigilanza. «Seguirò con attenzione la situazione della tratta Alghero—Olmedo-Sassari, affinché insieme ai lavori in corso siano assicurati anche interventi capaci di ridurre al minimo i rischi connessi agli eventi atmosferici estremi».