Nuoro sotto attacco: lo Stato taglia le scuole, la Provincia alza le barricate. Ciccolini: "Non siamo numeri"

C’è una logica ragionieristica che governa Roma e che, quando scende a valle, diventa mannaia per i territori. A Nuoro, questa mattina, la Provincia ha deciso di non porgere l'altra guancia. Il tema è il dimensionamento scolastico, un eufemismo burocratico per dire tagli. E il conto, salato, lo paga quasi tutto il Centro Sardegna.

Nella Sala Consiglio, il presidente Giuseppe Ciccolini e la consigliera Lisetta Bidoni hanno chiamato a raccolta sindaci e sindacati. Ma c’è una novità: per la prima volta, al tavolo dei grandi, siede uno studente, Francesco Pala. Segno che l'acqua ha superato il livello di guardia.

Il piano del Governo è un bollettino di guerra per il nuorese: tre accorpamenti in città (coinvolti Satta, Asproni, Podda e Borrotzu), uno tra Orgosolo e Oliena, due in Ogliastra. Ciccolini non usa mezzi termini: «Non mi piace parlare di abbandono – dichiara – ma è evidente una mancanza di sensibilità istituzionale verso contesti che non possono essere valutati esclusivamente attraverso freddi parametri numerici. In territori come il nostro, segnati da distanze, carenze infrastrutturali e problemi di mobilità, il diritto allo studio rischia di essere fortemente compromesso».

Il paradosso è servito. Quando c’è da investire, la burocrazia è un muro di gomma; quando c'è da tagliare, è una lama calda nel burro. «Sui territori interni viene applicata una rigidità assoluta quando si tratta di investimenti. Nessuna deroga, nessuna possibilità di utilizzare economie già disponibili, nonostante la Provincia di Nuoro abbia realizzato 16 milioni di euro di interventi nelle scuole. Quando invece si tratta di tagliare servizi e presìdi, il tempo diventa improvvisamente disponibile».

La consigliera Lisetta Bidoni, delegata all'Istruzione, mette in fila le cifre del disastro. Dal 2015 le autonomie scolastiche sono passate da 57 a 27. Un dimezzamento secco in dieci anni. «Già nella Conferenza provinciale di ottobre avevamo deliberato all’unanimità che non potevamo accettare alcuna forma di dimensionamento, perché i bisogni del territorio erano altri. Avevamo chiesto tempo, confronto e la possibilità di discutere insieme cosa fare e cosa proporre. Quella richiesta è stata completamente disattesa».

Bidoni rincara la dose, denunciando l'esclusione della Sardegna dai fondi per il personale e la riduzione dei comuni montani riconosciuti, passati da 207 a 132. «Quando lo Stato si ritira, manda un messaggio devastante soprattutto ai giovani. Colpire in questo modo il territorio nuorese ha un significato politico e comunicativo chiarissimo. È fondamentale mobilitarsi per difendere il futuro dell’istruzione nelle aree interne».

E i giovani? Francesco Pala, coordinatore delle Consulte, porta la voce di chi sui banchi ci sta seduto, temendo la perdita di identità degli istituti. «Per la prima volta la Provincia di Nuoro sceglie di ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno. Non si tratta di un gesto simbolico: le decisioni sulla scuola non possono essere prese senza sentire chi ne subirà direttamente le conseguenze».

La domanda finale di Ciccolini resta sospesa come una spada di Damocle: perché 5 tagli su 9 in tutta l'Isola hanno colpito proprio qui? «Non stiamo chiedendo privilegi e non vogliamo alimentare una guerra tra territori. Stiamo chiedendo verità, trasparenza e rispetto. Vogliamo sapere perché, su nove dimensionamenti scolastici previsti in tutta la Sardegna, cinque abbiano colpito il Centro Sardegna e due la sola città di Nuoro». La Provincia, assicura, «non arretrerà di un millimetro».