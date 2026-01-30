Alghero, tempesta in un bicchiere d'acqua. Orizzonte Comune: «L'opposizione vede elefanti, ma è solo uno scoiattolo»

La lista civica minimizza lo scivolone in Commissione e contrattacca: «Il centrodestra ha la memoria corta, quando governavano loro volavano gli stracci. Noi andiamo avanti con Cacciotto»

ALGHERO – Il gioco delle parti, in politica, è vecchio come il mondo: chi governa dice di lavorare per il bene del popolo, chi sta all'opposizione dice che quelli che governano sono degli incapaci. Alghero non fa eccezione a questo canovaccio. L’ultimo atto della commedia riguarda una seduta della quarta Commissione andata deserta per l’assenza della maggioranza. Apriti cielo: l’opposizione di centrodestra ha gridato alla crisi, allo sfascio, alla paralisi.

A rimettere la chiesa al centro del villaggio – o almeno a provarci – ci pensa oggi Orizzonte Comune. Il movimento civico, con una nota che non le manda a dire, accusa i rivali di soffrire di allucinazioni visive: «I politici algheresi sono bravi: riescono a sentire il barrito di un elefante quando hanno davanti un piccolo scoiattolo».

Ma cosa è successo davvero? La maggioranza ha disertato l'aula. Un fatto grave? Secondo Orizzonte Comune, assolutamente no. Niente crisi, niente spaccature drammatiche. Si è trattato, spiegano, di una «normale diatriba», uno scambio di vedute un po' acceso su come interpretare le norme (definito addirittura «approccio talebano»), che però non intacca la tenuta della coalizione. Eppure, l'opposizione ci si è buttata a pesce. E qui scatta la controffensiva.

Gli esponenti di Orizzonte Comune invitano i colleghi del centrodestra a fare un esame di coscienza, o almeno di memoria. Ricordano che, nella passata legislatura (quando a comandare erano proprio quelli che oggi urlano allo scandalo), succedeva ben di peggio. «Il centrodestra dimentica la sua spaccatura? Dimentica il ritiro delle nomine assessoriali? Dimentica lo scontro fratricida che non si è ancora esaurito dentro i loro stessi partiti?». Insomma, dicono dalla maggioranza: voi che vi siete presi a pesci in faccia per anni, oggi fate la morale per una riunione saltata? «Brutta bestia la memoria corta», chiosano velenosi, definendo l'indignazione dell'opposizione come il «ruggito del coniglio».

Avanti con Cacciotto Sgombrato il campo dalle polemiche, Orizzonte Comune blinda il suo consigliere: pieno appoggio all'operato della Fondazione Alghero e al consigliere, presidente della IV Commissione Marco Colledanchise, lodato per «passione e impegno». Il messaggio finale è rassicurante per i cittadini, che di queste beghe capiscono poco e si interessano ancora meno: la barca non affonda. Il gruppo garantisce fedeltà al sindaco Raimondo Cacciotto e al progetto del "Campo Largo". Le chiacchiere stanno a zero, o come dicono loro: «Vogliamo parlare della città e alla città». Il resto è noia, o almeno così sembrerebbero dire.