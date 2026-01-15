Colledanchise fa scudo a Cuccureddu: "Alghero non pretenda rendite di posizione. Chi è forte non teme la concorrenza"

La controffensiva di Orizzonte Comune dopo le accuse di dell'ex presidente della Fondazione Andrea Delogu. L'esponente del movimento: "Chiedere alla Regione di comportarsi come un Comune significa volere una Sardegna più piccola".

ALGHERO – Alla stoccata di Andrea Delogu, che accusava l'assessore regionale al Turismo di aver "annacquato" il Capodanno algherese finanziando tutti a pioggia, risponde a stretto giro di posta Marco Colledanchise. E lo fa sia come consigliere che come esponente di Orizzonte Comune, il movimento fondato proprio da quel Franco Cuccureddu finito nel mirino del segretario locale degli azzurri.

La difesa di Colledanchise sposta il piano del dibattito: non si tratta di aver tolto qualcosa ad Alghero, ma di aver dato una prospettiva alla Sardegna. Per l'esponente civico, «difendere Franco Cuccureddu oggi non significa schierarsi per una persona o per una parte politica. Significa difendere un principio fondamentale: che una Regione debba ragionare come Regione».

Basta rendite, serve il merito Colledanchise smonta la tesi secondo cui l'assessore avrebbe dovuto tutelare la "centralità" acquisita dalla Riviera del Corallo. Al contrario, la sfida è aprire il mercato. «Il compito di un assessore regionale non è garantire una centralità eterna a una singola città, ma lavorare perché l’intera Sardegna sia attrattiva, riconoscibile, competitiva», scrive su Facebook.

La strategia dei finanziamenti diffusi, criticata da Delogu come mossa acchiappa-voti, viene riletta da Orizzonte Comune come una prova di maturità per i territori. «Anche la scelta di dare opportunità e finanziamenti a più territori va letta in questa direzione. Non è un indebolimento, ma una sfida positiva». Il messaggio ad Alghero è chiaro: se siamo bravi, non dobbiamo avere paura che anche gli altri (vedi Sassari o Castelsardo) organizzino feste. «Le città che hanno storia, identità e competenze non hanno nulla da temere da questo approccio. Al contrario, hanno tutto da guadagnare».

La stoccata politica Il passaggio più duro è quello riservato a chi rimpiange i tempi in cui Alghero correva da sola grazie ai fondi blindati. Colledanchise parla esplicitamente di fine dei privilegi acquisiti per diritto divino: «Il valore vero non nasce dalla protezione politica, ma dalla capacità di trasformare risorse in risultati concreti... Le risorse pubbliche non servono a conservare abitudini o rendite, ma a costruire futuro».

La chiosa finale traccia un solco tra due modi di intendere l'autonomia: «Chi chiede alla Regione di comportarsi come un comune chiede, in fondo, una Sardegna più piccola. Chi difende una strategia regionale difende una Sardegna che vuole competere davvero». La scelta dello schieramento ne deciderà inesorabilmente l'avvenire, lasciando al tempo il giudizio finale di riuscita o meno.