Todde apre i rubinetti: pioggia di milioni su strade, dighe e sanità. Ma l'avviso è chiaro: chi non spende, perde tutto

La Giunta approva un pacchetto massiccio di investimenti. Quasi 80 milioni per l'acqua, fondi a pioggia per la viabilità provinciale e 10 milioni per il tunnel di Nuoro. In Sanità arriva la legge sui centenari e 41 milioni per le disabilità gravissime.
CAGLIARI – C’è un momento in cui la politica smette di parlare di massimi sistemi e deve iniziare a firmare assegni. La seduta odierna della Giunta Todde sembra appartenere a questa seconda fase. Sul tavolo dell'Esecutivo è passato un fiume di denaro destinato a infrastrutture vitali, con una clausola di salvaguardia che suona come una minaccia ai burocrati lenti: il rispetto del cronoprogramma. Chi dorme, perde i fondi.
Ecco, voce per voce, dove finiranno i soldi dei sardi (e dell'Europa).
L'Acqua e il Cemento: la fetta più grossa
La parte del leone la fanno i Lavori Pubblici guidati dall'assessore Antonio Piu. L'emergenza idrica non si combatte con la danza della pioggia ma con le manutenzioni.
Sistema Idrico (SIMR): Via libera a un maxi-piano da 69,6 milioni di euro per mettere in sicurezza dighe e impianti. A questi si aggiungono altri 8,6 milioni per la progettazione del potenziamento della rete.
Strade Provinciali: Arrivano i fondi per tappare le buche (e non solo) nelle province, ripartiti nell'arco del triennio e oltre.
Sassari (Città Metropolitana): 13,4 milioni.
Oristano: 8,6 milioni.
Nuoro: 8 milioni.
Cagliari (Città Metro): 5,4 milioni.
Medio Campidano: 2,8 milioni.
Sulcis Iglesiente: 2,5 milioni.
Ogliastra: 2,3 milioni.
Porti: Si guarda al mare con 12 milioni di euro (tra fondi sviluppo e coesione e cassa regionale) per studiare e progettare nuovi approdi. Le aree interessate sono strategiche: da Isola Rossa a Santa Teresa, da La Caletta a Cala Gonone, fino alle tratte Buggerru-Torregrande e Alghero-Stintino.
Il caso Nuoro: Una boccata d'ossigeno per il capoluogo barbaricino. Assegnati 10 milioni del Fondo di rotazione per la messa in sicurezza della galleria di Mughina, un'opera attesa da tempo.
Sanità e Sociale: dai centenari ai malati gravi
Non solo asfalto. La Giunta ha messo mano al portafoglio anche per il welfare.
Ritornare a casa PLUS: Confermati 41,4 milioni di euro per il biennio 2026-2027. È il programma per le disabilità gravissime: si garantisce la continuità a chi è già dentro, mentre per i nuovi ingressi si dipenderà dalle risorse residue.
Invecchiamento attivo: La Sardegna, terra di centenari, decide finalmente di farne una politica strutturale. Approvato un disegno di legge per valorizzare la "Blue Zone" non come curiosità turistica, ma come modello sociale.
Salute Mentale: Si aggiorna la rete dei servizi e si mettono più soldi: un milione in più per le strutture accreditate e fondi specifici (400mila euro subito) per i disturbi alimentari, una piaga spesso silenziosa.
Ambiente e Agricoltura: i conti col passato e col futuro
L'alluvione del 2018: Meglio tardi che mai. Arrivano 25,6 milioni per chiudere la partita degli investimenti di protezione civile legati all'emergenza di otto anni fa.
Agricoltura "etica": L'assessore Agus fa recepire il protocollo sulla "condizionalità sociale". In parole povere: i finanziamenti europei della PAC arriveranno solo a chi rispetta i diritti dei lavoratori. Niente sicurezza e contratti regolari? Niente soldi. Un colpo al caporalato e al lavoro nero che spesso inquina le campagne.
La nota digitale
Infine, uno sguardo oltre confine. La Presidente Todde stringe un patto con la Catalogna per la transizione digitale. L'obiettivo è copiare (o condividere) le soluzioni tecnologiche che funzionano. Meno carta, più efficienza: vedremo se il protocollo resterà sulla scrivania o diventerà servizio per il cittadino.