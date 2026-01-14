Todde apre i rubinetti: pioggia di milioni su strade, dighe e sanità. Ma l'avviso è chiaro: chi non spende, perde tutto

Strade Provinciali: Arrivano i fondi per tappare le buche (e non solo) nelle province, ripartiti nell'arco del triennio e oltre.

Porti: Si guarda al mare con 12 milioni di euro (tra fondi sviluppo e coesione e cassa regionale) per studiare e progettare nuovi approdi. Le aree interessate sono strategiche: da Isola Rossa a Santa Teresa, da La Caletta a Cala Gonone, fino alle tratte Buggerru-Torregrande e Alghero-Stintino.