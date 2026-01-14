Finanziaria, i Sindaci bussano in cerca di denari: "Basta elemosine, servono certezze". Meloni apre la cassaforte (ma è una partita di giro)

La manovra da 11,6 miliardi entra nel tritacarne dell'Aula. I Comuni alzano la voce: "Stanchi di stare al traino della Regione". L'Assessore al Bilancio studia l'anticipo di cassa: soldi subito, i tagli si copriranno in inverno.

CAGLIARI – È il rito annuale della politica sarda, quello in cui chi ha i problemi (i Sindaci) incontra chi ha il portafoglio (la Regione). Alla vigilia della battaglia sulla legge di Stabilità – una torta da 11,6 miliardi di euro – il Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) si è riunito con l’Assemblea regionale. E il messaggio arrivato dai territori è stato netto: non vogliamo solo più soldi, vogliamo sapere quando arrivano e se arrivano, senza dover patire ogni anno col cappello in mano.

A sintetizzare il malessere è Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere di centrodestra: «Gli enti locali sardi si stanno stancando di stare finanziariamente al traino della Regione che tiene i cordoni della borsa». La richiesta è un cambio di paradigma: «I Comuni devono trovare un meccanismo di adeguamento continuativo, almeno triennale, un patto tra le due istituzioni che comunicano a priori risorse e meccanismi certi».

Il tempo è denaro Sulla stessa linea il presidente del Cal, Ignazio Locci (sindaco di Sant'Antioco), che spiega ai cronisti una verità banale ma spesso ignorata dai burocrati regionali: «L'anno finanziario di un Comune sembra lungo, ma non lo è». Se i soldi arrivano a dicembre, non si spendono. Per questo, «le risorse della Regione devono essere incrementate e devono essere strutturali, con una certezza di programmazione». Anche perché i Sindaci non devono solo far quadrare i bilanci, ma affrontare emergenze vere: «C'è la sanità territoriale, lo spopolamento, la denatalità e soprattutto la scuola da affrontare in maniera radicale con la Regione», elenca Locci.

La cautela di Spanedda e l'ingegneria di Meloni Dall'altra parte del tavolo, la Giunta Todde prova a tessere la tela. L'assessore agli Enti Locali, Francesco Spanedda, predica prudenza e analisi, sostenendo che il ragionamento sul fondo unico va approfondito «anche alla luce di alcuni passaggi come le funzioni associate tra più enti o la definizione dei ruoli delle Province».

Ma la vera partita si gioca sui conti immediati. A gestire la cassaforte c'è Giuseppe Meloni (PD), assessore al Bilancio, che sta studiando una mossa per calmare le acque subito. L'idea è quella di non aspettare l'assestamento di bilancio (i soldi che avanzano e si distribuiscono dopo), ma di mettere le risorse subito nella legge principale. «In queste ore stiamo ragionando se anticipare le risorse per gli enti locali in modo da consentire differentemente da quanto è accaduto nel passato, dove si interveniva solo con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un incremento», spiega Meloni. E chiarisce la strategia: «E farlo da subito in sede di previsione e poi rimandare tutti gli altri interventi più importanti alla variazione che sarà definita entro l'inverno».

Il gioco delle tre carte (virtuoso) In pratica, è una partita di giro. Si spostano i soldi sui Comuni adesso, rinviando altre spese a fine anno, quando arriveranno nuove risorse o si certificheranno i risparmi. «Ci sono valutazioni in corso, si ragiona sul rinvio di alcuni capitoli a una fase successiva, ossia quella della variazione, ma non cambia nulla ai fini della dell'andamento della spesa e del bilancio della Regione», assicura Meloni. Resta da vedere se questa ingegneria finanziaria basterà a placare la fame di risorse dei municipi, che restano l'ultimo (e spesso unico) sportello dello Stato aperto in Sardegna.