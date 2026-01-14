Alghero, odissea per ottomila pazienti senza medico. Pais: "Code sotto la pioggia per una ricetta, è un incubo incivile"

Dal primo gennaio esplode l'emergenza in città: migliaia di cittadini "orfani" del dottore di fiducia si riversano sull'ASCoT di Fertilia. L'ex Presidente del Consiglio regionale attacca: "Malati che non si reggono in piedi costretti a file interminabili. La politica pensa solo alle nomine".

ALGHERO – Se l'ospedale piange, il territorio non ride. Anzi, rantola. Il 2026 si è aperto per la sanità algherese con un collasso strutturale che va ben oltre i problemi (già noti) dei reparti ospedalieri. A denunciare una situazione da "lazzaretto" burocratico è Michele Pais, consigliere comunale ed ex Presidente del Consiglio regionale, che scoperchia il vaso di Pandora della medicina di base.

I numeri fanno spavento. «Non solo il reparto di Endocrinologia a rischio chiusura. Dal 1° gennaio, circa 8000 cittadini algheresi sono rimasti senza medico di base. È una situazione gravissima, indegna di una comunità civile e totalmente fuori controllo», attacca Pais. Ottomila persone che, da un giorno all'altro, si sono ritrovate senza il loro punto di riferimento sanitario. Non è una questione astratta, ma di vita quotidiana interrotta. «Parliamo di persone che necessitano di ricette per farmaci salvavita, di prescrizioni mediche fondamentali, di certificati di malattia per poter lavorare. Tutto ciò che prima veniva garantito dal proprio medico di fiducia oggi è diventato un percorso a ostacoli», afferma il consigliere.

Le code della vergogna a Fertilia L'unica alternativa rimasta è l'ASCoT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale) di Fertilia. Ma quella che doveva essere una soluzione tampone si è trasformata in una via crucis. «I cittadini sono costretti a rivolgersi prima alla guardia medica e poi al punto Ascot di Fertilia (provvidenzialmente istituito nella scorsa legislatura in Regione), dove si formano code interminabili, spesso all’aperto e sotto le intemperie», racconta Pais, descrivendo scene da terzo mondo. «E dopo ore di fila non è nemmeno garantito di essere visitati: se l’orario dell’ambulatorio termina, si viene rimandati al giorno successivo».

La tecnologia, che dovrebbe aiutare, è sparita insieme ai medici titolari. «Ci sono malati che non si reggono in piedi, costretti a fare la fila come se nulla fosse. Attraverso il cellulare non si può più fare niente, mentre prima il proprio medico risolveva anche a distanza. Questo non è progresso, è un ritorno indietro inaccettabile».

Un disastro provinciale Il problema non si ferma ai bastioni di Alghero, ma è ormai metastasi in tutta la provincia di Sassari, con i piccoli centri che pagano il prezzo più alto. Per Pais si tratta di «un’emergenza regionale che colpisce soprattutto i più fragili e che dimostra il fallimento della programmazione sanitaria che invece prometteva miglioramento dell'assistenza».

L'accusa politica: "Solo selfie e nomine" La chiosa è politica, contro una gestione regionale accusata di immobilismo e spartizione. «È un incubo. E la cosa più grave è il silenzio della politica, o l'utilizzo di slogan e selfie. Altro che cambio di passo: tutto è peggiorato e all’orizzonte non si intravede nemmeno una parvenza di soluzione, se non un balletto di nomine nelle aziende e la sanità utilizzata come spartizione di potere». La chiusura è sarcastica e amara, con un riferimento velenoso alle recenti polemiche sulle raccomandazioni: «Forse l’unica “risposta” è rivolgersi al Cup politico come qualcuno a livello regionale sembra suggerire. Una battuta dal riso amaro, che richiama solo vergogna e responsabilità. La politica non può più far finta di nulla».