La ricreazione è finita. Valditara gela la Sardegna: "Protestate? Ci siete costati già 16 milioni. L'Europa non aspetta i vostri capricci"

Il Ministro risponde alle accuse di Todde e sindacati: "Basta recite, siete gli unici inadempienti nonostante due anni di deroghe. Se non tagliamo le poltrone dei presidi, dovremo restituire i soldi del PNRR".

ROMA – Alla fine, Giuseppe Valditara ha deciso di aprire il registro e mettere i voti. E per la Sardegna, così come per Umbria, Emilia Romagna e Toscana, il giudizio è una bocciatura senza appello in condotta amministrativa. Mentre sull'Isola si grida all'attentato contro l'Autonomia e si dipinge il commissariamento come una punizione politica, il Ministro dell'Istruzione risponde con la freddezza dei numeri e dei codici, rispedendo al mittente le accuse di Todde e sindacati.

La sintesi del Ministro, affidata alle colonne del Corriere e alle agenzie, è brutale: quella in corso è solo una «strumentalizzazione politica». La realtà, spiega Valditara, è che le quattro regioni commissariate erano «le uniche a non aver fatto gli accorpamenti delle scuole previsti dal Pnrr nonostante avessimo concesso loro negli scorsi due anni ben due deroghe, che ci sono costate 16 milioni di euro». Tradotto dal politichese: lo Stato ha già pagato di tasca sua per permettere alle regioni di prendere tempo. Ora il tempo è scaduto e il conto è arrivato.

Nessuna scuola chiusa, solo meno burocrazia Valditara smonta il cavallo di battaglia della sinistra e degli autonomisti, ovvero lo spettro dei paesi lasciati senza scuola. «Non si chiudono plessi e non si intacca il servizio agli studenti», assicura il Ministro, «ma riducendo le attività amministrative dei dirigenti si garantisce maggiore efficienza». Il concetto è semplice: si tagliano le teste amministrative, non le classi. Si tratta di un «accorpamento giuridico di due enti, ma le scuole rimangono le stesse, negli stessi luoghi». I bambini andranno nello stesso edificio, siederanno sugli stessi banchi; cambierà solo la targa sulla porta dell'ufficio di presidenza.

La legge (e Draghi) sono dalla sua parte A supporto della tesi ministeriale non c'è solo la volontà politica, ma la giurisprudenza. Valditara sciorina le sentenze che «ci danno ragione»: «Due della Corte Costituzionale, più un’ordinanza, sei del Consiglio di Stato e tre del Tar». Una sfilza di verdetti che rende la resistenza delle Regioni una battaglia persa in partenza sul piano legale. E sul piano politico? Qui il Ministro sfodera l'asso nella manica: la memoria. Questo piano non è un'invenzione del governo Meloni, ma un'eredità del governo Draghi concordata con la Commissione UE. «Se non si accorpano le scuole come è stato promesso all'Europa sottoscrivendo il Pnrr – avverte Valditara – rischiamo di dover restituire una parte della seconda e della quarta rata e di mettere in discussione il pagamento dell'ultima. È questo che vogliono?».

Il commissario Feliziani Per la Sardegna, la pratica è ormai chiusa. Sarà Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, a vestire i panni del commissario ad acta. Toccherà a lui fare ciò che la politica locale non ha voluto fare: mettere le firme, accorpare le dirigenze e salvare i fondi europei. Con buona pace delle barricate ideologiche.