Fondazione Alghero, la maggioranza alza il muro: "Altro che critiche, abbiamo portato 770mila euro. I conti non mentono"

La coalizione "Progetto Alghero" blinda il nuovo Cda e il Presidente: "In pochi mesi capacità di visione e cassa. Tra fondi regionali e risorse interne investiti quasi 1,8 milioni sul territorio".

ALGHERO – In politica, si sa, le chiacchiere stanno a zero solo quando arrivano i numeri. E i numeri, questa volta, la coalizione di maggioranza denominata Progetto Alghero ha deciso di sbatterli sul tavolo per spegnere sul nascere il venticello della calunnia – o della critica preventiva – che ha soffiato negli ultimi giorni sulla Fondazione Alghero.

Di fronte alle "valutazioni" circolate sulla programmazione dell'ente, la maggioranza fa quadrato attorno al nuovo Consiglio di Amministrazione e al Presidente, insediatisi nel non lontano ottobre 2024. Una difesa contabile. "Il nuovo CdA si è insediato nell’ottobre 2024 e, in un arco di tempo oggettivamente breve, ha dimostrato capacità di visione, concretezza e una gestione attenta delle risorse", scrivono dalla coalizione. Un lavoro che, sostengono, "ha prodotto risultati misurabili".

La potenza di fuoco: 1,8 milioni Il cuore della replica sta nella capacità di attrazione fondi. Mentre qualcuno lamentava forse un'inerzia, la Fondazione compilava bandi. E li vinceva. Cinque bandi regionali portati a casa (Carnevale, Settimana Santa, San Michele, Cap d’Any) per un totale di 770.000 euro di contributi. A questi si aggiunge il milione e rotti (1.015.000 per la precisione) messo di tasca propria dall'ente. Il totale fa 1.785.000 euro riversati sulla città. "Questi numeri raccontano una scelta precisa – sottolinea la nota della maggioranza –: rafforzare la qualità e l’impatto degli eventi senza gravare ulteriormente sulle risorse interne, riuscendo anzi a quasi raddoppiare gli investimenti sui singoli appuntamenti". Di questi, ben 154mila euro sono andati in promozione pura, per far uscire il nome di Alghero dai confini dell'Isola.

L'identità non è più uno slogan Non solo una questione di soldi. La maggioranza rivendica un cambio di passo culturale. Si è passati dall'identità "di facciata" a quella reale. L'esempio citato è San Michele, che "ha finalmente espresso con chiarezza la sua anima catalana, grazie alla partecipazione di Gigants, Castellers e Pastorets arrivati direttamente dalla Catalogna". E poi il calendario invernale: dai Mercatini di Natale alla pista di ghiaccio, passando per il potenziamento dell'Alghero Family Festival. Iniziative che, secondo la maggioranza, hanno trasformato la teoria in pratica turistica.

Avanti tutta La conclusione è un messaggio politico chiaro agli alleati e agli avversari: la Fondazione non si tocca, anzi, si supporta. "Siamo consapevoli che questo sia solo l’inizio di un percorso, ma è un inizio solido, che ha già raccolto ampio apprezzamento all’interno della maggioranza e tra molti operatori del territorio", chiude la nota. "Continueremo ad accompagnare e supportare questo percorso con convinzione". Come a dire: le polemiche passano, i bilanci restano.