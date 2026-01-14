Orizzonte Comune esulta: "Con Cuccureddu il grande ciclismo torna nell'Isola. Per Alghero una vetrina mondiale"

Il consigliere Marco Colledanchise plaude al lavoro dell'Assessore regionale al Turismo: "Questa è politica competente. Il Giro di Sardegna porterà indotto e destagionalizzazione vera anche nella nostra città".

ALGHERO – Il ritorno del Giro di Sardegna non è solo una buona notizia per gli sportivi, ma una vittoria politica che porta la firma di Orizzonte Comune. Il movimento rivendica con orgoglio il risultato ottenuto dall'Assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, sottolineando come questa operazione si traduca in opportunità concrete anche per il territorio di Alghero.

A tracciare la linea è Marco Colledanchise, consigliere comunale del partito nella Riviera del Corallo, che vede nell'evento del 2026 la prova tangibile di una filiera politica che funziona, dal palazzo regionale fino al consiglio comunale. «Questo evento dimostra cosa significa fare politica con competenza, visione e capacità di programmare – dichiara Colledanchise –. Il Giro della Sardegna è il segno concreto di un modo di amministrare che non si ferma agli annunci, ma costruisce opportunità reali per i territori, soprattutto in bassa stagione».

I numeri del rilancio L'evento si presenta con cifre imponenti: cinque tappe, 830 chilometri, 25 squadre professionistiche e una copertura mediatica garantita da Rai 2 che porterà le immagini dell'Isola in tutto il mondo. Un volano economico che, secondo Orizzonte Comune, impatterà positivamente sull'indotto locale. «Per una città come Alghero – prosegue Colledanchise – iniziative di questo livello significano destagionalizzazione, promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e nuove opportunità concrete per imprese, operatori turistici e comunità. È esattamente la direzione che Orizzonte Comune indica da tempo».

L'asse Alghero-Cagliari L'intervento del consigliere mette in luce la sinergia tra l'amministrazione locale e l'assessorato regionale, evidenziando come la presenza di una guida politica forte permetta di ottenere risultati tangibili. «Come Orizzonte Comune – conclude Colledanchise – siamo orgogliosi di un progetto politico che cresce e si rafforza anche grazie a un riferimento regionale come Franco Cuccureddu. È la dimostrazione che quando la politica è guidata da competenza e determinazione, le scelte si trasformano in opportunità concrete per le comunità».