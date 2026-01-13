Montagna, la Sardegna fa muro contro Calderoli. Spanedda: "Criteri ingiusti, rischiamo di cancellare interi territori"

L'Assessore agli Enti Locali attacca la nuova classificazione dei Comuni montani basata solo sull'altimetria: "Misurare i diritti in metri di quota è un errore. Serve una proposta che consideri i bisogni reali e l'insularità".

CAGLIARI – Non bastano il righello e l'altimetro per decidere il destino di un paese. La Sardegna si mette di traverso contro la riforma dei Comuni montani targata Calderoli, denunciando un metodo che rischia di tagliare fuori dai fondi e dalle tutele decine di centri isolani. A guidare la fronda istituzionale è l'Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, che ha portato la questione anche sul tavolo del Consiglio delle Autonomie Locali.

La posizione della Giunta è netta: i nuovi parametri sono un vestito cucito male, che sta stretto alla Sardegna e a gran parte dell'Italia appenninica. “La Regione Sardegna è impegnata, insieme ad altre Regioni che hanno espresso nelle dovute sedi forti critiche, a contrastare un’impostazione della nuova classificazione dei Comuni montani che riteniamo inadeguata e ingiusta”, ha dichiarato Spanedda. Non si tratta, precisa l'esponente della Giunta, di una “rivendicazione campanilistica”, ma di una “presa di posizione politica e istituzionale a tutela di territori fragili e del principio di giustizia territoriale. Pensiamo che tutti i territori montani debbano essere riconosciuti dalla norma”.

Geometria contro realtà Il cuore del problema sta nei criteri scelti da Roma. Il Ministero propone una classificazione basata quasi esclusivamente su dati geometrici (a che altezza si trova il comune), ignorando le condizioni reali di vita. “Una classificazione costruita prescindendo da criteri socio-economici e basata su criteri esclusivamente geometrici, pensati per contesti profondamente diversi da quelli appenninici e insulari, rischia di dividere il Paese e cancellare territori fragili dalle politiche pubbliche, senza che sia venuto meno il loro svantaggio reale”, sottolinea l'Assessore.

Il paradosso della neve Per l'Isola, l'applicazione di queste regole sarebbe devastante. Spanedda spiega che ciò comporterebbe “una riduzione drastica dei Comuni montani, con conseguenze dirette sull’accesso alle risorse per la montagna attraverso i fondi FOSMIT, sui servizi essenziali e sulle politiche di contrasto allo spopolamento”. Si arriverebbe al paradosso per cui “perdano lo status di comune montano alcuni tra i comuni che ogni inverno si ammantano di neve”. Inoltre, la riforma sembra dimenticare un dettaglio costituzionale non da poco: “si tralascia apertamente la condizione strutturale di insularità, richiamata dalla Costituzione e dalla stessa legge”.

La controproposta sarda La Sardegna non si limita a dire no, ma mette sul tavolo un'alternativa tecnica. “Per questo abbiamo avanzato una proposta tecnica che dia sostanza a quest’impegno politico, fondata su un adeguamento dell’elenco esistente sulla base di parametri fisici e geomorfologici, applicabile su scala nazionale, senza introdurre deroghe arbitrarie o regionalizzazioni”. Secondo Spanedda, è possibile “migliorare il DPCM, rendendolo coerente con i principi di equità e coesione”.

Un fronte comune La battaglia non è isolata. Anche altre Regioni hanno sollevato dubbi in Commissione politica per la montagna, segno che “il problema non è la Sardegna, ma un’impostazione che non regge alla prova dell’uguaglianza sostanziale”. La conclusione di Spanedda è un manifesto politico: “La Sardegna continuerà a lavorare, insieme alle altre Regioni, per difendere i territori che rischiano di essere resi invisibili e per affermare una visione delle politiche pubbliche che non misuri i diritti in metri di quota, ma nei bisogni reali delle comunità”.