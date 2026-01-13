Forestas cerca operai, seconda chiamata: 104 posti fissi rimasti vuoti. Manca: "Lavoro stabile e tutela ambientale"

L'Aspal riapre i termini per le assunzioni a tempo indeterminato in 62 Comuni. Cercansi muratori, meccanici e conduttori di mezzi. Domande dal 20 al 26 gennaio, ma attenzione al vincolo di residenza.

CAGLIARI – In tempi di precariato endemico, fa notizia che centoquattro posti di lavoro a tempo indeterminato siano rimasti lì, in attesa di qualcuno che se li prenda. L'ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) ci riprova e ripubblica il bando per l'Agenzia FoReSTAS. Si tratta, appunto, delle posizioni rimaste scoperte nella precedente tornata. Una "seconda chance" che coinvolge 62 Comuni e 20 Centri per l'Impiego sparsi per l'Isola.

Chi cercano Niente scrivanie, qui servono braccia e competenze pratiche. Le figure richieste sono quelle necessarie a mandare avanti la macchina operativa della tutela boschiva e ambientale: si cercano conduttori di macchine e mezzi, meccanici, muratori, idraulici e altre qualifiche operaie. L'obiettivo è coprire il fabbisogno programmato e garantire che le squadre sul territorio siano al completo.

Come candidarsi (e le regole ferree) Attenzione al calendario e alla tecnologia. La finestra temporale è stretta: le domande potranno essere presentate esclusivamente dal 20 al 26 gennaio 2026. La procedura è solo telematica: niente carta, niente file agli sportelli per farsi compilare i moduli (i Centri per l'Impiego danno info, ma non scrivono la domanda per voi). Bisogna fare da soli sul portale www.sardegnalavoro.it, armati di SPID, tessera sanitaria o carta d’identità elettronica. C'è poi un vincolo fondamentale: ci si può candidare solo per i posti disponibili nel proprio Comune di residenza. Inoltre, è necessario essere disoccupati e iscritti a un Centro per l’Impiego della Sardegna.

Il commento politico Sull'operazione interviene l'Assessora del Lavoro, Desirè Manca, che sottolinea il valore sociale, oltre che ambientale, dell'iniziativa. “Si tratta di un risultato importante – dichiara l’assessora – che conferma l’impegno della Regione Sardegna nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel dare piena attuazione agli interventi già programmati. La ripubblicazione dei posti rimasti scoperti consente di offrire ulteriori opportunità occupazionali stabili e di qualità in un settore strategico come quello della tutela ambientale e forestale”.

Manca insiste sulla concretezza dell'offerta: “Questi Avvisi – prosegue l’esponente della Giunta – rappresentano una reale opportunità per le persone disoccupate iscritte ai Centri per l’Impiego della Sardegna, valorizzano le competenze professionali presenti nei territori e permettono di rispondere in modo efficace alle esigenze operative locali dell’Agenzia FoReSTAS”. La chiosa finale guarda allo sviluppo complessivo: “L’obiettivo – conclude l’assessora del Lavoro – è quello di garantire percorsi occupazionali stabili, trasparenti e accessibili, completando il processo di copertura dei posti previsti e mettendo al centro le persone e il lavoro come leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’Isola”.

Per i dettagli sui requisiti specifici di ogni profilo, il link di riferimento è: https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=93506&nodesc=2&c1=4920&tipodoc=2&tipoconc=4