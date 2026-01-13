Scuola, Comandini alza lo scudo: "Nessuna guerra ideologica, ma il Governo guardi le strade sarde. Qui 20 km sono un'odissea"





Il Presidente del Consiglio regionale apre la seduta congiunta con gli Enti Locali e traccia la linea: difesa dell'Autonomia basata sulla geografia, non sulla politica. "Trattare tutti allo stesso modo è un'ingiustizia".

CAGLIARI – Non è una questione di destra o di sinistra, ma di curve, montagne e chilometri che pesano il doppio. Piero Comandini, Presidente del Consiglio regionale, sceglie la solennità della seduta congiunta con il CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) per sgombrare il campo dalle polemiche partitiche sul dimensionamento scolastico e riportare la questione sul piano della realtà fisica e sociale dell'Isola.

Di fronte alla platea dei sindaci e dei consiglieri, Comandini ha lanciato un messaggio che suona come un monito a Roma: le regole uguali per tutti, in un Paese diseguale per orografia e infrastrutture, diventano inique. «Sul tema abbiamo voluto difendere la nostra regione e le nostre Comunità, non in termini ideologici ma tenendo conto della conformazione del territorio sardo», ha scandito il Presidente.

La geografia non è un'opinione Il cuore del ragionamento è pragmatico. L'Italia non è un monolite uniforme e la Sardegna non è la Pianura Padana. «Ogni regione italiana ha le sue peculiarità ed è diversa dalle altre e le condizioni e le difficoltà per i nostri studenti non sono le stesse di altri ragazzi italiani», ha spiegato Comandini, usando poi un esempio concreto per smontare i freddi algoritmi ministeriali: «Percorrere ogni giorno anche solo venti chilometri, per gli studenti sardi significa perdere ore e per questo è importante che possano avere un’organizzazione scolastica diversa».

Autonomia, non ribellione Comandini ha tenuto a precisare che la resistenza della Sardegna ai tagli non è un atto di insubordinazione fine a se stesso, ma l'esercizio di un diritto costituzionale e statutario. «Prevedere un dimensionamento differente, regione per regione, non è cercare una contrapposizione con lo Stato, ma far rilevare le differenze che esistono tra territori», ha chiarito. La richiesta, dunque, è quella di una «maggiore autonomia» che serva come strumento di difesa per le comunità locali, spesso condannate allo spopolamento proprio dalla sottrazione dei servizi essenziali.

Un fronte comune In apertura, il Presidente ha richiamato l'importanza del «rispetto reciproco tra le istituzioni» (Consiglio, Giunta, amministrazioni comunali). Un invito all'unità interna per essere più forti al tavolo delle trattative nazionali, perseguendo l'unico obiettivo che conta: «l’interesse delle comunità locali».