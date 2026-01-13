Palacongressi, Tedde ferma le ruspe: "Demolire è un'illusione contabile. Servono 20 milioni dalla Regione, non macerie"

L'ex sindaco di Forza Italia entra nel dibattito a gamba tesa: "La proposta dei Riformatori è una provocazione intelligente, ma nessun dirigente firmerà mai per abbattere un bene pubblico. Il Comune smetta di usarlo come discarica e pretenda risorse vere".

ALGHERO – Mentre in città si fronteggiano i partiti della ruspa (i Riformatori) e quelli dei sogni digitali (la Giunta Cacciotto), l'ex sindaco Marco Tedde scende in campo con il pragmatismo di chi conosce le trappole dell'amministrazione pubblica. La sua diagnosi sul Palacongressi è netta: abbattere il "gigante" è tecnicamente impossibile e fiscalmente suicida. La cura? Un progetto vero e un assegno pesante da Cagliari.

La provocazione utile Tedde non boccia tout court l'uscita dei Riformatori, anzi ne riconosce il valore politico ma ne smonta la fattibilità tecnica. «La provocazione avanzata dai Riformatori sardi – sottolinea l’esponente di Forza Italia – è intelligente e senza dubbio utile, perché ha il merito di riaccendere un dibattito sull’utilizzo del Palacongressi che langue da troppo tempo, di solito relegato alle campagne elettorali, e sulla definizione di un percorso serio per arrivare alla sua piena funzionalità». Tuttavia, tra il dire e il demolire c'è di mezzo la Corte dei Conti. «Occorre dirlo con franchezza – prosegue Tedde –: non è affatto semplice trovare un dirigente che, con un proprio provvedimento, decida la demolizione del Palacongressi. Così come non è affatto semplice individuare una Giunta regionale che deliberi la demolizione di una struttura realizzata con ingenti risorse pubbliche». Distruggere un bene a bilancio significa esporsi a «responsabilità amministrative ed erariali». Per questo, «pensare che la demolizione sia una via d’uscita facile è un’illusione».

La terza via: 20 milioni per rinascere Se la demolizione è un miraggio e lo status quo è un fallimento, qual è la soluzione? Per Tedde la «strada maestra» è una «rifunzionalizzazione vera», non le solite toppe. Ma servono soldi, tanti. «Questo progetto richiede un investimento significativo da parte della Regione, non inferiore a 15–20 milioni di euro». L'ex sindaco richiama la linea già tracciata in passato dagli assessori regionali Frongia e Fasolino: serve una strategia complessiva per evitare di disperdere risorse.

La stoccata al Comune Infine, Tedde non risparmia una critica velenosa all'attuale amministrazione, colpevole a suo dire di scarso protagonismo e di aver permesso che l'area diventasse un deposito di rifiuti, come denunciato dalle cronache recenti. «E specialmente il Comune di Alghero deve esercitare un sano protagonismo, che oggi langue, esprimendo una visione del futuro e del ruolo della struttura nell’ambito della Città metropolitana. Non limitandosi ad utilizzarla come discarica di rifiuti plastici». La conclusione è un monito: il Palacongressi può essere il fulcro del sistema turistico metropolitano, ma «continuare a galleggiare tra finta operatività e ipotesi di demolizione significa solo perdere altro tempo e altre opportunità».