Scuola, la Sardegna non si piega ai ragionieri di Roma. Portas: "Basta tagli, qui servono presidi, non numeri"

Braccio di ferro a Palazzo Chigi: l'Isola, insieme alle altre regioni "ribelli", respinge il commissariamento. L'Assessora: "Già accorpati 36 istituti, oltre non si può andare senza distruggere il futuro".

CAGLIARI – C’è una logica che abita nei ministeri romani, fatta di calcolatrici e parametri standard, e c’è una logica che vive nei territori, fatta di strade tortuose, paesi che si svuotano e campanili distanti. Queste due logiche si sono scontrate oggi a Palazzo Chigi, dove la Sardegna, in compagnia di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, è andata a ribadire un concetto semplice: la scuola non è un’azienda e l’istruzione non è una voce di costo da sforbiciare per far quadrare i bilanci dello Stato.

La questione è quella annosa del dimensionamento scolastico. Il Governo, armato di tabelle, chiede nuovi tagli alle autonomie. La Sardegna risponde picche. Il risultato è la minaccia del "potere sostitutivo", ovvero l'arrivo di un commissario che decida al posto di chi governa il territorio. A rappresentare l'Isola c'era l'assessora Ilaria Portas, delegata dalla presidente Todde, che ha spiegato ai ministri perché la matematica romana non si applica alla geografia sarda.

È una presa d'atto della realtà. “In questi mesi la Regione Sardegna ha lavorato attivamente per cercare di riprogrammare la rete scolastica in accordo con i territori e le conferenze provinciali”, spiega l’assessora Portas, ricordando che l'Isola il suo sacrificio l'ha già fatto, e abbondantemente. “Nell’ultimo triennio nella nostra regione sono state già accorpate 36 autonomie scolastiche e un ulteriore taglio di 9 istituti sarebbe stato deleterio per realtà già in sofferenza”.

Il punto centrale, che spesso sfugge a chi osserva la Sardegna dalle finestre dei palazzi romani, non è tanto la chiusura fisica delle aule (che per ora viene scongiurata), quanto la gestione. Togliere l'autonomia significa togliere il dirigente scolastico e il direttore amministrativo, costringendo chi resta a gestire "istituti monstre", sparpagliati su territori vastissimi e mal collegati. “Nonostante la riorganizzazione della rete scolastica non preveda la chiusura di plessi e il trasferimento di alunni – precisa l'assessora – l'assenza di un dirigente risulterebbe un colpo durissimo per le scuole sarde, che spesso già oggi, con la situazione attuale, registrano plessi in numero superiore a dieci e distribuiti in un territorio vasto e poco omogeneo”.

La Sardegna ha messo sul tavolo la sua unicità: l'orografia difficile, la mobilità precaria, la connettività che va e viene. In questo contesto, tagliare ancora significa favorire lo spopolamento, invitare le famiglie ad andarsene, spegnere la luce nei paesi. La Regione chiede di mantenere le attuali 232 autonomie, rifiutando calcoli basati su stime e non su numeri reali. La chiusura della Portas è un manifesto politico che va oltre la semplice amministrazione: “Abbiamo confermato al Consiglio dei Ministri la nostra volontà di mantenere le 232 autonomie scolastiche della Sardegna sottolineando quanto sia deleterio continuare a ragionare su una scuola basata solo su numeri e costi”.

La sfida è culturale, prima ancora che organizzativa. “Continueremo a lavorare per una scuola basata sulla qualità e non sulla razionalizzazione dei costi perché la nostra regione ha un forte bisogno di puntare sulla qualità e la permanenza dei presidi esistenti per garantire un futuro alle nuove generazioni e non peggiorare gli indici di spopolamento e abbandono scolastico”. Il messaggio finale a Roma è netto: “Sulla scuola è necessario investire, non tagliare”. Resta da vedere se il Governo avrà l'orecchio per ascoltare o se, come spesso accade, preferirà la certezza fredda dei numeri alla complessità viva delle persone.