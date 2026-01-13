Dimensionamento, Todde non ci sta: "Il commissariamento è un errore. No ai tagli burocratici, difendiamo la scuola sarda"

La Presidente della Regione risponde a Roma: "I nostri criteri erano più appropriati alla realtà dell'Isola. Non accetteremo risparmi fatti sulla pelle degli studenti e delle aree interne".

La risposta di Alessandra Todde alla decisione del Governo di commissariare la Sardegna sul dimensionamento scolastico è netta e priva di sfumature diplomatiche. La Presidente della Regione difende la linea tenuta finora dalla sua Giunta, rivendicando la scelta di opporsi a quelli che definisce "tagli burocratici" calati dall'alto.

Per la Governatrice, l'intervento di forza di Roma ignora le specificità dell'Isola. «Il commissariamento da parte del Governo è una scelta sbagliata e noi riteniamo valide le nostre motivazioni che ci hanno portato ad applicare criteri più appropriati alla realtà sociale e geografica della Sardegna e a sospendere gli accorpamenti previsti perché li abbiamo sempre ritenuti assolutamente inopportuni», dichiara Todde. La posizione è chiara: i calcoli ministeriali non possono sovrapporsi alla geografia complessa della Sardegna.

Accorpamenti sì, ma sostenibili La Presidente spiega che il rifiuto del piano nazionale non era un atto di ribellione fine a se stesso, ma una misura di protezione. «Il dimensionamento proposto dal Governo – continua Todde – penalizzava la Sardegna e proprio per questo la nostra giunta ha adottato nei mesi scorsi una delibera basata sui numeri concreti e sulle esigenze dei territori per difendere le nostre scuole e il futuro dei nostri studenti». L'obiettivo della Regione era, ed è, quello di «considerare solo accorpamenti amministrativi mirati a garantire un’organizzazione sostenibile senza gravare su studenti, famiglie e docenti, evitando di chiudere alcun plesso scolastico».

Rispetto per le aree interne La battaglia politica tocca nervi scoperti: lo spopolamento e l'abbandono scolastico. «La scuola sarda – conclude Todde – merita rispetto e risorse, non risparmi e tagli burocratici. La Sardegna non sarà la regione con l’indice di dispersione scolastica tra i più alti d’Italia e le nostre aree interne meritano rispetto e dignità». La partita, nonostante il commissariamento, non sembra chiusa: «Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare a tutelare il diritto all’istruzione nella nostra Isola. Il futuro dei nostri giovani è una priorità assoluta della Giunta regionale e della maggioranza che la sostiene».