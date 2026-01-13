Scuola, arriva il Commissario e la Lega attacca. Giagoni: "Altro 'successo' della Todde, ora PNRR a rischio"

Il Consiglio dei Ministri commissaria l'Isola sul dimensionamento scolastico. Il deputato leghista sferza la Giunta regionale: "Tante promesse ma incapacità amministrativa. A pagare sono gli studenti sardi".

ROMA – Se per la maggioranza regionale il braccio di ferro con Roma è un atto di resistenza, per l'opposizione è la certificazione di un fallimento amministrativo. La decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare la Regione Sardegna sul piano di dimensionamento scolastico scatena la reazione durissima della Lega, affidata alle parole del deputato Dario Giagoni.

L'esponente del Carroccio usa l'arma dell'ironia per affondare il colpo contro la Presidente Alessandra Todde, definendo il commissariamento un "altro successo" dell'amministrazione regionale. "Il Cdm commissaria la Regione Sardegna perché non è stata in grado di approvare il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno", attacca Giagoni. Secondo il deputato, quanto accaduto svela il volto di una Giunta "delle tante promesse ma che, incredibilmente, non è in grado di approvare un atto di riorganizzazione amministrativa che renda il sistema funzionale alla popolazione studentesca".

Lo spettro dei fondi PNRR La critica è economica. Giagoni sottolinea come l'inerzia della Regione rischi di costare molto cara alle casse pubbliche. Il piano di dimensionamento, infatti, non è una semplice burocrazia interna, ma un "atto previsto dal Pnrr". Il mancato adempimento, avverte il parlamentare, "oggi mette a rischio quelle risorse già erogate in funzione di un dimensionamento non adottato".

La conclusione amara La chiosa di Giagoni è sferzante: "Un successone, non c’è che dire. Peccato sia sulla pelle e a scapito degli studenti sardi". Mentre il dibattito si infiamma tra autonomismo e centralismo, per la Lega il verdetto è uno solo: l'incapacità di decidere ha portato Roma a decidere al posto della Sardegna.