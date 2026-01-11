"La mafia è nel sistema": il j'accuse shock di Manuel Pirino (+Europa) sulla sanità sassarese

Il coordinatore di +Europa non usa mezzi termini in una lettera aperta che scuote le istituzioni: "Ospedali al collasso, l'80% del bilancio regionale bruciato in un business che usa i disoccupati come merce elettorale. Il silenzio è complicità".

SASSARI – Ci sono denunce che sussurrano e denunce che urlano. Quella di Manuel Pirino, Coordinatore di +Europa per la Sardegna e Sassari Città Metropolitana, appartiene decisamente alla seconda categoria. Con una lettera aperta inviata alle redazioni, Pirino rompe ogni indugio diplomatico e lancia un attacco frontale – e durissimo – allo stato della sanità nel Nord-Ovest dell'isola.

Un atto d'accusa politico e sistemico che utilizza parole pesanti come macigni: "mafia", "bomba a orologeria", "business".

"Da quasi due anni denuncio che la sanità sassarese è un disastro annunciato", esordisce Pirino. Per l'esponente di +Europa, la situazione non è figlia del caso, ma di una gestione che ha trasformato il diritto alla salute in una merce. Il quadro dipinto è apocalittico: "Non esiste reparto che non presenti criticità strutturali, organizzative e umane". Un collasso generalizzato che avviene, paradossalmente, mentre la macchina sanitaria "assorbe circa l’80% del bilancio della Regione Sardegna". Fiumi di denaro pubblico a cui, secondo Pirino, corrispondono solo disservizi e sofferenze per i cittadini.

Ma è nel cuore della lettera che l'accusa si fa incandescente. Pirino non ha paura di evocare spettri inquietanti: "La mafia è dentro il sistema: lo hanno compreso anche i muri degli ospedali", scrive, puntando il dito contro chi dovrebbe vigilare e invece sceglie "il silenzio o la complicità". L'analisi politica si sposta poi sul meccanismo del consenso. La sanità, secondo il coordinatore, è diventata una "grande piovra" che inghiotte disoccupati, usati come "merce elettorale" con promesse di lavoro in cambio di voti, senza mai offrire soluzioni strutturali reali.

Responsabilità che, per Pirino, non sono astratte: "Hanno nomi e cognomi". Una chiamata alle armi civica. "Denunciare tutto questo non è populismo, è un dovere civile", ribadisce, promettendo di non fermarsi. La conclusione è un guanto di sfida lanciato a chi governa la Regione e la sanità locale: "Il silenzio, ormai, è una colpa". In una Sardegna che Pirino definisce "devastata da mala gestione e corruzione", la richiesta è una sola: risposte immediate. Perché la pazienza dei sassaresi, così come la salute del sistema, sembra aver raggiunto il punto di non ritorno.