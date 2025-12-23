Agricoltura: fondi, burocrazia e futuro - l'analisi di fine anno di Tore Piana

Un bilancio di fine anno che guarda al futuro. Un'analisi lucida, tecnica ma profondamente umana, quella tracciata da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli. Al centro della disamina vi sono i numeri. Quelli dei pagamenti attesi, quelli dei bandi in arrivo, e quelli delle difficoltà quotidiane che attanagliano il comparto agro-pastorale sardo: una fotografia dello stato dell'arte dell'agricoltura isolana, tra sblocchi finanziari imminenti e nodi burocratici ancora da sciogliere.

La notizia più attesa riguarda la liquidità. Dopo mesi di incertezze, arriva il primo saldo sostanzioso per le campagne sarde. L'organismo pagatore ha mosso le acque. «Il decreto è stato firmato venerdì 19 dicembre», conferma Piana con precisione cronologica, sottolineando come la firma sia l'atto formale decisivo. I numeri sono importanti. «Il saldo è di 43.315.598», spiega il presidente del Centro Studi Agricoli. Una cifra che «interessa 22.993 aziende». Non si tratta di un evento isolato, ma dell'inizio di un percorso di normalizzazione dei flussi finanziari che vedrà altri step da qui all'estate. «Un primo saldo ne seguiranno almeno altri quattro, da qui al 30 di giugno».

Tuttavia, il meccanismo non è privo di inceppamenti. Molti agricoltori, pur avendo ricevuto rassicurazioni dai CAA, non troveranno il bonifico sotto l'albero. Il motivo è spesso tecnico, legato ai tempi della burocrazia antimafia. Piana chiarisce il meccanismo del silenzio-assenso: «Se io carico l'autocertificazione antimafia nel vostro CA il 26 di novembre significa che i 30 giorni scadono il 26 di dicembre e quindi se questo decreto è stato fatto il 19 dicembre non erano maturati i tempi per i 30 giorni». A questo si aggiungono le annose questioni tecniche legate ai controlli satellitari e al cosiddetto "Pascolo Cespugliato", dove la tecnologia talvolta fallisce nella lettura del territorio, trasformando erroneamente pascoli produttivi in boschi e bloccando i premi.

Lo sguardo si allarga oltre i confini isolani. Grazie all'accordo con il Centro Studi Agricoli Sicilia, l'analisi copre anche le regioni del Sud Italia gestite direttamente da AGEA. Per loro, i tempi sono leggermente diversi. «Il direttore generale di AGEA ha dichiarato pubblicamente che a metà gennaio verrà fatto un primo saldo per tutte quelle regioni che sono in AGEA», afferma Piana, rassicurando gli operatori di Sicilia, Calabria e Puglia.

Il 2024 è stato un anno segnato da epizoozie e clima avverso. La risposta istituzionale si traduce in una serie di scadenze che non ammettono distrazioni. Piana elenca le date con rigore. Per la dermatite nodulare, c'è tempo fino al 2026, con una dotazione di mezzo milione di euro. Ma è sulla lingua blu che l'attenzione deve essere massima. La scadenza è imminente: «Sulla bluetongue 16 gennaio non c'è molto tempo». Qui il presidente lancia un avvertimento pratico fondamentale: verificare la corrispondenza tra i dati reali dei capi morti e quelli registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN), correggendo immediatamente eventuali discordanze per non perdere il diritto al risarcimento. Dal 7 gennaio, inoltre, si aprirà la finestra per il gasolio agricolo, un classico appuntamento di inizio anno per la gestione dei costi energetici aziendali.

Un capitolo ampio è dedicato alla transizione energetica, divenuta ormai una leva di reddito complementare per l'azienda agricola moderna. Le novità sono rilevanti. Sul fronte del Parco Agrisolare, il Ministero ha definito le linee per il quarto bando. «La dotazione finanziaria è di circa 789 milioni», annuncia Piana. È un'opportunità che permette di rifare le coperture aziendali, rimuovendo l'eternit, con contributi a fondo perduto che possono arrivare all'80%. Più complessa la partita dell'agrovoltaico a terra. In Sardegna, i vincoli regionali sembrano destinati a cedere il passo di fronte ai poteri sostitutivi dello Stato, sbloccando iter autorizzativi fermi da tempo. Una circolare AGEA del 12 dicembre ha finalmente chiarito la compatibilità tra pannelli e premi PAC, sia per i seminativi che per i pascoli, offrendo certezze giuridiche a chi vuole investire.

Il futuro del comparto passa per i giovani e l'ammodernamento. Gennaio porterà l'apertura di bandi regionali strategici. Si parla di aiuti per l'acquisto di macchinari e attrezzature con un contributo a fondo perduto del 60%, una percentuale che, grazie all'aggiornamento dei prezzari, Piana definisce «reale». Per i giovani che si insediano, il premio sale a 40.000 euro, mentre per la diversificazione del reddito — agriturismi e fattorie didattiche — sono previsti sostegni consistenti. Anche ISMEA gioca la sua parte, con bandi per l'acquisto della terra dedicati agli under 41.

L'analisi di Tore Piana non si ferma ai numeri. Tocca le corde della sofferenza che spesso si cela dietro la dignità del mondo rurale. Parla di chi non riesce a pagare le rate, di chi ha visto il gregge decimato, di chi affronta le feste con l'animo pesante. C'è un richiamo forte alla gestione del debito previdenziale. Piana spiega le opzioni di rateizzazione con INPS e Agenzia delle Entrate per ottenere la regolarità contributiva necessaria a incassare gli aiuti. E ricorda il meccanismo del pagamento sostitutivo: se l'agricoltore ha un debito, l'ente pagatore può versare il contributo direttamente all'INPS, sanando la posizione debitoria.

In chiusura, il messaggio si fa intimo, spogliandosi dei panni tecnici per indossare quelli dell'uomo che vive la terra: «La vita ha una medaglia a due facce, quella che si vede, che appare luccicante e quella invece che non si vede che è la realtà che non si percepisce ma che fa soffrire internamente», riflette Piana. Un'esortazione a resistere nonostante i marosi, resistenza tipica del popolo sardo: «L'augurio che io faccio è di resistere, andare avanti perché è la speranza, la speranza che il sistema agricolo e anche tutto il sistema possa migliorare».