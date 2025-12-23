Legge sul benessere familiare, da Alghero una proposta che chiede alla Regione di scegliere

Alghero prova a fare da apripista. Non con uno slogan, ma con un testo messo nero su bianco e consegnato alla politica regionale. La proposta di legge sul benessere familiare, presentata ieri a Porta Terra, nasce dall’esperienza amministrativa maturata in città negli ultimi anni e punta a portare quel modello dentro l’aula del Consiglio regionale.

Il cuore dell’iniziativa sta tutto in una visione dichiarata senza ambiguità: “Le politiche familiari, attraverso un insieme coordinato di interventi e servizi, mirano a sostenere la genitorialità, la natalità, la responsabilità educativa e di cura, a rafforzare i legami tra i membri della famiglia e tra famiglie, a promuovere reti locali di solidarietà, investendo sul benessere familiare e coinvolgendo in modo attivo le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni familiari del terzo settore in un'ottica di programmazione, territoriale partecipata, partendo dalla formazione con il coinvolgimento diretto dell'università di Sassari”.

È su questa impostazione che si innesta il secondo passaggio, quello che chiama in causa direttamente la Regione: “la Regione promuove il coordinamento intersettoriale delle politiche pubbliche, orientato alla costruzione di un sistema integrato e strutturale delle politiche familiari, fondato sul principio della sussidiarietà verticale tra i diversi livelli istituzionali, e della sussidiarietà orizzontale, tramite il coinvolgimento attivo della società civile, del volontariato, del terzo settore e del mondo imprenditoriale”.

La proposta, denominata “Legge regionale sul Benessere familiare e Sostegno della natalità”, è stata presentata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dall’assessora Maria Grazia Salaris, e consegnata ai consiglieri regionali Carla Fundoni, presidente della Commissione Salute e Politiche Sociali, e Piero Maieli. L’iter dovrebbe ora approdare in Consiglio regionale, con il coinvolgimento dei rappresentanti del nord ovest e del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo.

Il sindaco ha chiarito l’impostazione politica dell’iniziativa: “Siamo certi che un ampio confronto con le istituzioni, a cominciare dal Consiglio Regionale, al quale affidiamo questa proposta, e dalla società civile contribuirà al suo successo. La consolidata esperienza del Comune di Alghero, tramite il suo ufficio politiche familiari, in questo ambito sarà determinante nel tracciare la strada per il futuro delle politiche familiari in Sardegna e in Italia”.

La legge si muove lungo alcuni assi dichiarati: natalità e genitorialità come investimento sociale, integrazione tra politiche sociali, educative, abitative, lavorative e sanitarie, attrattività territoriale come leva demografica. Su questo punto interviene l’assessora Salaris: “Investire nella famiglia, così come da anni fa il nostro comune, significa investire nella coesione sociale, nella crescita sostenibile e nella dignità delle persone puntando sull'attrattività territoriale quale strumento di incremento demografico anche in virtù del protocollo d'intesa già siglato con la Fondazione Bruno Kessler. Una politica che sostiene la natalità non può limitarsi a bonus una tantum, ma deve prevedere servizi accessibili, armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro, sostegno all’infanzia e pari opportunità per i genitori”.

Attorno al tavolo erano presenti amministratori locali, dirigenti regionali, rappresentanti del mondo accademico e sociale. Un quadro ampio, che segnala come la partita non sia più solo comunale. Alghero mette sul tavolo un percorso iniziato nel 2017, con l’istituzione dell’Ufficio comunale per le Politiche familiari e il protocollo con la Provincia autonoma di Trento, e chiede ora alla Regione di decidere se farne una politica strutturale o lasciarla restare una buona pratica locale.

Il testo c’è. La cornice politica anche. Resta il passaggio più delicato, quello che non si risolve in conferenza stampa: trasformare una visione in legge, e una legge in strumenti che incidano davvero sulla vita delle famiglie. Qui si misura, come sempre, la distanza tra le intenzioni e la responsabilità di scegliere.