Treno a idrogeno, il comitato della Nurra replica al presidente Moro: “Questa è la realtà dei fatti”

Il confronto sul progetto del cosiddetto Treno a Idrogeno continua a muoversi sul crinale, delicato, tra metodo e merito. Dopo le parole di Giampietro Moro, arriva ora una presa di posizione articolata del Comitato Zonale Nurra, che ringrazia il presidente della Commissione speciale per la “puntuale esposizione del proprio punto di vista”, ma chiarisce subito che quel punto di vista “non può e non deve essere considerato l’unica verità”.

Il Comitato richiama un dato che ritiene preliminare e spesso trascurato: esistono anche i punti di vista dei cittadini, di chi il territorio lo abita e lo osserva ogni giorno, non solo di chi lo amministra. È da qui che nasce, viene ricordato, la richiesta di istituire una Commissione speciale sul progetto ferroviario Alghero–Aeroporto–Sassari, avanzata da comitati e associazioni nel corso del Consiglio comunale aperto, subito dopo la presentazione improvvisa e inattesa del progetto.

La richiesta, ribadisce il Comitato, era ed è rimasta chiara: un’analisi complessiva del progetto, non confinata alla sola dimensione tecnica, ma estesa ai costi e ai benefici per la città, e soprattutto a una valutazione comparativa delle alternative tecnologiche all’idrogeno — elettrico, elettrico più batteria e altre soluzioni — sotto il profilo ambientale ed economico. Un passaggio ritenuto indispensabile per consentire ai cittadini, attraverso i loro rappresentanti, di esprimersi consapevolmente su un intervento percepito come “calato dall’alto”. Non un dettaglio procedurale, ma il cuore della questione.

È su questo terreno che il Comitato colloca la propria delusione. La direzione assunta dai lavori della Commissione, in particolare nell’ultima seduta, avrebbe infatti puntato a una chiusura limitata alla disamina della relazione tecnica del dirigente, senza produrre alcun atto o documento conclusivo riconducibile alla Commissione stessa. In questo modo, viene sottolineato, non sarebbe emersa né una posizione ufficiale né una proposta da sottoporre al Consiglio comunale, in contrasto con quanto previsto al momento dell’istituzione della Commissione. “Questa è la realtà dei fatti”, scrive il Comitato, fissando un punto che non intende negoziare sul piano semantico.

Solo in seguito alle insistenze di alcuni commissari, e anche alle sollecitazioni dei cittadini presenti, la Commissione avrebbe corretto il proprio orientamento, aggiornando i lavori al giorno successivo per valutare le modalità di chiusura e l’eventuale formulazione di una proposta. È qui che il Comitato rivendica il proprio ruolo: le osservazioni pubbliche hanno contribuito a quel cambio di rotta? “Probabilmente sì, anzi con ogni evidenza sì”. Ed è, viene precisato, esattamente il compito che un comitato civico ritiene di dover svolgere.

Non c’è, nelle parole del Comitato, una dichiarazione di guerra alle istituzioni. Al contrario, viene ribadita la volontà di collaborare in modo concreto e costruttivo, senza pregiudizi, approfondendo ogni procedura amministrativa che incida sul territorio. Un lavoro che, si ammette, può risultare scomodo e attirare attacchi o tentativi di spostare il confronto sul terreno della polemica. Ma che negli anni, rivendica il Comitato, si è sempre caratterizzato per trasparenza ed equilibrio, a prescindere dall’amministrazione in carica.

Il nodo politico resta intatto. La vertenza sul Treno a Idrogeno viene definita di importanza fondamentale per le conseguenze che potrebbe produrre: dall’inutilità del servizio così come concepito, alla sua insostenibilità economica, fino all’impatto ambientale sull’intero territorio. Il Comitato non nega la necessità di uno sviluppo infrastrutturale per Alghero e per il suo aeroporto, ma insiste sulla necessità di soluzioni di trasporto diverse, realmente efficaci e adeguate alle esigenze di mobilità dell’area metropolitana.

Da qui l’ultimo passaggio, che è anche un invito politico esplicito: queste istanze dovrebbero essere fatte proprie dall’Amministrazione comunale di Alghero e portate nel nuovo Piano Regionale dei Trasporti attraverso osservazioni puntuali. Il resto, scrive il Comitato con una chiusura che non indulge in diplomazie, appartiene a chi “preferisce rifugiarsi nella polemica per evitare di affrontare i problemi reali”. Rimane in controluce l'eterno scontro tra le opere pubbliche, calate dall'alto e propagandate come necessarie e i cittadini privati che hanno la sfortuna di far insistere parte del loro patrimonio immobiliare sulla traiettoria segnata su un foglio di carta. Il destino sembra segnato, la cartellonistica già piantata, sembra solo questione di tempo.