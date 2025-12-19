41-bis, Laconi in Conferenza Stato-Regioni: «Decisioni calate dall’alto su territori fragili non sono accettabili»

La Regione Sardegna ha espresso una posizione di netta contrarietà rispetto alle ipotesi di riorganizzazione degli spazi detentivi destinati al regime speciale del 41-bis, nel corso della Conferenza Unificata Stato–Regioni. A intervenire è stata l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, delegata dalla presidente Alessandra Todde, chiamata a esprimersi sull’informativa presentata dal Ministero della Giustizia.

L’assessora ha innanzitutto sollevato una questione di metodo, rilevando come una decisione di portata nazionale, con effetti diretti e profondi sui territori, sia stata assunta senza un coinvolgimento preventivo della Regione interessata, nonostante le richieste di confronto avanzate dalla Presidenza. «Quando si interviene su equilibri così delicati – ha sottolineato Laconi – non è accettabile che le Regioni vengano informate a decisioni già prese. Il principio di leale collaborazione non è una formula retorica, ma una garanzia costituzionale che va rispettata, soprattutto su temi che incidono sulla sicurezza, sulla coesione sociale e sui servizi essenziali».

Nel merito, l’attenzione si è concentrata in particolare sul territorio nuorese, indicato come area fragile e già sottoposta a criticità strutturali. La possibile trasformazione del carcere di Badu ’e Carros in istituto esclusivamente destinato al regime di 41-bis, secondo la Regione, non può essere valutata come un atto isolato, ma deve essere inserita nel quadro complessivo delle condizioni sociali, infrastrutturali e sanitarie dell’area interessata.

L’assessora ha inoltre respinto con decisione una lettura che consideri l’insularità della Sardegna come fattore implicito di destinazione per la concentrazione della detenzione speciale. «La Sardegna – ha affermato – ha già conosciuto nel suo passato il peso di una narrazione che la relegava a isola-carcere. È una stagione che appartiene alla storia e che non può essere riproposta, neppure indirettamente». Un passaggio che richiama una memoria collettiva ancora sensibile e che, nelle parole dell’assessora, risulta incompatibile con il percorso di sviluppo e rafforzamento del tessuto sociale che la Regione dichiara di voler perseguire.

Un ulteriore profilo critico riguarda il sistema sanitario regionale. Laconi, intervenendo anche in qualità di medico, ha evidenziato come la gestione sanitaria dei detenuti sottoposti al regime di 41-bis comporti procedure straordinarie che rischiano di incidere sull’accesso alle cure per la popolazione residente, soprattutto nelle aree interne, dove i presìdi ospedalieri operano già in condizioni di forte pressione.

È stato infine richiamato il possibile impatto sociale derivante dalla concentrazione di detenuti appartenenti ai vertici della criminalità organizzata, con effetti indiretti sul territorio che, secondo la Regione, non possono essere liquidati come ipotesi astratte né sottovalutati sul piano istituzionale.

La posizione espressa dalla Sardegna si chiude con una richiesta chiara: l’apertura di un confronto preventivo, reale e trasparente, capace di tenere insieme le esigenze di sicurezza nazionale e il rispetto delle comunità locali. «Scelte di questa portata – ha concluso l’assessora Laconi – non possono essere assunte come atti amministrativi ordinari, ma richiedono una responsabilità politica piena e condivisa, all’altezza della complessità che investe i territori coinvolti».