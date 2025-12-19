Sanità ad Alghero, Fratelli d’Italia: “Di Nolfo eviti di vendere fumo, la Todde ha cancellato il nuovo ospedale”

Il dibattito sull’ampliamento dell’Ospedale Civile di Alghero si sposta definitivamente sul terreno politico. Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ha presentato gli interventi sull’attuale struttura come una scelta di prospettiva per la sanità del territorio, Fratelli d’Italia Alghero interviene con un comunicato che contesta radicalmente questa ricostruzione.

«La Todde ha cancellato il finanziamento per il nuovo ospedale di Alghero» scrive il partito, indicando in questa affermazione il punto da cui, a loro avviso, dovrebbe partire qualsiasi discussione che voglia “rappresentare con correttezza i fatti”. Secondo Fratelli d’Italia, gli interventi in corso al Civile non nascono da una nuova impostazione politica della giunta regionale attuale, ma affondano le radici nella precedente legislatura. «Gli interventi in corso sull’attuale struttura del Civile non sono frutto di nuove visioni di Todde, Di Nolfo o della sinistra pentastellata, ma lavori programmati e finanziati durante la scorsa amministrazione regionale, esclusivamente come soluzione temporanea, in attesa della costruzione del nuovo presidio ospedaliero».

Il nodo, per il partito di opposizione, è proprio questo passaggio: ciò che era stato concepito come misura provvisoria viene oggi presentato come approdo definitivo. «Presentarli oggi come “progetto per il futuro” è pura propaganda», si legge nel comunicato, che insiste su una scelta politica ben precisa compiuta all’inizio della nuova legislatura regionale. «Il finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Alghero è stato cancellato dalla Giunta Todde all’indomani del suo insediamento. Una scelta formalizzata con l’annullamento degli atti che ne prevedevano realizzazione e finanziamento, approvati nella precedente legislatura».

Nel testo viene richiamata anche una voce interna alla maggioranza cittadina. Fratelli d’Italia cita il consigliere comunale Alberto Bamonti, che avrebbe chiesto «chiarezza su risorse, tempi e scelte strategiche», evitando di «spacciare per successo ciò che è, nei fatti, un arretramento del sistema sanitario del nord ovest». Un riferimento che serve a sottolineare come il tema non attraversi soltanto la linea di confine tra maggioranza e opposizione, ma interroghi anche equilibri interni allo schieramento che governa la città.

Il giudizio politico su Valdo Di Nolfo è netto. «Forse sarebbe stato preferibile continuare sulla linea del silenzio che lo accompagna da quando è approdato a Cagliari, anziché intervenire per rivendicare quello che di fatto è un arretramento», afferma Fratelli d’Italia, collocando la polemica sul piano delle responsabilità istituzionali più che su quello personale.

La posizione del partito viene ribadita senza ambiguità: «Alghero ha diritto a un nuovo ospedale moderno che risponda alle esigenze dei prossimi decenni». Una rivendicazione accompagnata da un richiamo alla natura del tema sanitario, che – secondo Fratelli d’Italia – non dovrebbe prestarsi a logiche di schieramento: «Sulla sanità non possono esistere obbedienze di partito né silenzi comodi».

Il confronto resta aperto e ruota attorno a una domanda essenziale, che precede ogni valutazione tecnica: se l’ampliamento dell’esistente rappresenti una tappa transitoria o la rinuncia definitiva a un nuovo ospedale. È su questo punto che, al di là delle dichiarazioni, si misureranno coerenza e conseguenze delle scelte compiute.