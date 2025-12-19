Agricoltura sarda, il Centro Studi Agricoli escluso dal Tavolo Verde: critiche all’avvio del mandato di Agus

L’esordio istituzionale di un assessore dice spesso più dei primi atti formali che delle dichiarazioni di principio. È su questo terreno che si apre la polemica sollevata dal Centro Studi Agricoli, che denuncia la propria esclusione dalla riunione del cosiddetto Tavolo Verde convocata per oggi, venerdì 19 dicembre alle ore 15, dal nuovo assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus.

Nel comunicato diffuso in mattinata, il Centro Studi Agricoli parla senza giri di parole di un episodio che giudica politicamente e istituzionalmente rilevante. L’associazione riferisce di aver inviato una richiesta formale di partecipazione, rimasta priva di risposta per giorni, e di aver appreso solo successivamente della convocazione rivolta ad alcune associazioni agricole, senza includere il Centro Studi Agricoli.

«Riteniamo questo comportamento un atto grave di scorrettezza sindacale e istituzionale, che segna un avvio tutt’altro che positivo del mandato dell’assessore Agus», si legge nella nota. Per il sindacato agricolo sardo, l’esclusione non sarebbe riconducibile a una disattenzione organizzativa, ma assumerebbe un significato politico preciso.

«Escludere un’associazione agricola sarda, indipendente e rappresentativa, che da anni denuncia ritardi nei pagamenti, criticità PAC e PSR, emergenze sanitarie e il collasso economico di migliaia di aziende, non è una dimenticanza: è una scelta politica», afferma il Centro Studi Agricoli, rivendicando il ruolo svolto negli ultimi anni nel portare all’attenzione pubblica e istituzionale le difficoltà strutturali del comparto.

Il nodo, come spesso accade in agricoltura, non è soltanto la composizione di un tavolo, ma il metodo con cui si intende affrontare una fase che molti operatori considerano tra le più complesse degli ultimi decenni. «Il comparto agricolo sardo è attraversato da problemi enormi e strutturali, che richiederebbero unità, ascolto e confronto reale, non azioni divisive, selettive e opache», prosegue il comunicato, mettendo in discussione l’impostazione del dialogo inaugurata dall’assessorato.

Il Centro Studi Agricoli chiarisce inoltre la propria linea nei confronti della nuova giunta regionale: «Come Centro Studi Agricoli, sindacato agricolo sardo, non faremo sconti a nessuno, né tantomeno all’assessore Agus». Una posizione che rifiuta logiche di allineamento preventivo e rivendica autonomia di giudizio.

Sul piano politico-istituzionale, l’avvertimento è esplicito: «Se l’assessore pensa di affrontare le emergenze dell’agricoltura sarda scegliendo chi può parlare e chi deve essere escluso, si assumerà tutte le responsabilità politiche e istituzionali delle conseguenze che questa gestione produrrà».

Nonostante il tono duro, il comunicato non chiude formalmente alla possibilità di confronto. «Il Centro Studi Agricoli continuerà, dentro e fuori le istituzioni, a rappresentare agricoltori e allevatori sardi senza timori reverenziali, denunciando pubblicamente ogni atto che riteniamo lesivo della democrazia sindacale e degli interessi del mondo rurale», si legge nella parte finale, seguita da una precisazione che suona come una linea di principio: «La porta al confronto è sempre aperta. Ma non accettiamo esclusioni, silenzi e scorrettezze».

La vicenda del Tavolo Verde si inserisce così, fin dal primo atto, nel più ampio tema del rapporto tra assessorato regionale e rappresentanze agricole. Un rapporto che, in una fase segnata da crisi sanitarie, tensioni sulla PAC e difficoltà economiche diffuse, si gioca anche – e forse soprattutto – sulle modalità con cui viene riconosciuto il diritto di parola.