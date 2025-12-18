Alghero, Consiglio comunale senza numero legale: il centrodestra parla di crisi, la maggioranza replica

Il Consiglio comunale di Alghero convocato questa mattina non ha potuto aprire i lavori per mancanza del numero legale. Un fatto tecnico, prima ancora che politico, che però ha immediatamente assunto un peso politico rilevante nel confronto tra maggioranza e opposizione.

In Aula erano presenti esclusivamente i consiglieri di centrodestra. Per la maggioranza, soltanto il consigliere Moro e il presidente del Consiglio Pirisi. Una presenza insufficiente a consentire l’avvio della seduta e che ha certificato, nero su bianco, l’assenza del quorum necessario.

Il centrodestra non ha esitato a leggere l’episodio come un segnale preciso. «È un fatto grave – denunciano i consiglieri comunali di opposizione – che dimostra il totale venir meno del senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire il funzionamento delle istituzioni cittadine. Il Consiglio comunale non è un optional né uno spazio da frequentare a convenienza». Per l’opposizione non si tratta di una semplice disattenzione organizzativa, ma dell’ennesima spia di un disagio politico più profondo: «Siamo di fronte all’ennesima conferma di contrasti interni sempre più profondi, che si stanno rivelando ormai inconciliabili e che paralizzano l’azione amministrativa, scaricandone le conseguenze sulla città».

Il giudizio si fa ancora più netto quando si guarda al dato simbolico: «Mentre l’opposizione garantisce presenza e rispetto delle regole democratiche, la maggioranza dimostra di non riuscire nemmeno a essere presente in Aula. Alghero merita un’amministrazione capace di assumersi responsabilità e di affrontare i problemi, non una coalizione bloccata dalle proprie divisioni». Da qui l’avvertimento politico finale: «Non può essere l’opposizione a supplire alle mancanze di chi governa. O la maggioranza ritrova compattezza e rispetto per le istituzioni, oppure si assuma fino in fondo la responsabilità politica di questa evidente crisi».

Alla presa di posizione del centrodestra ha replicato, attraverso una story pubblicata sui social, il consigliere di maggioranza Marco Colledanchise. La sua versione ridimensiona il significato politico dell’assenza: «Ho letto un comunicato dell'opposizione che dice che oggi il consiglio comunale era deserto e che quindi c'è probabilmente una crisi in corso, la verità è un'altra, c'era una prima convocazione oggi e una domani, si fa la seconda quando serve un numero legale minimo per poter svolgere il consiglio comunale e sappiamo già che ci sono assenti per motivi di lavoro, personali o di salute, andare alla prima vuol dire perdere tempo o si vada per due motivi: prendere il gettone di presenza per avere 100 euro in tasca e avere un giorno di lavoro libero».

Una replica che introduce un elemento noto alla prassi consiliare – la differenza tra prima e seconda convocazione – ma che sposta il confronto su un terreno scivoloso quando richiama il tema del gettone di presenza. Anche perché lo stesso Colledanchise, in passato, aveva respinto critiche analoghe quando era stato attaccato per la convocazione di una commissione consiliare sulla cultura finalizzata alla partecipazione di alcuni consiglieri a un convegno, con gettone annesso, sostenendo allora di non fare una questione di soldi pubblici e rivendicando il numero limitato delle commissioni convocate.

Allo stesso tempo, la memoria politica impone un’annotazione che riguarda anche l’opposizione. Durante l’ultima fase dell’amministrazione di centrodestra, nel 2024, le assenze in prima convocazione erano tutt’altro che rare, e l’attuale maggioranza non mancava allora di denunciare pubblicamente lo stesso comportamento, parlando di mancanza di rispetto per l’Aula. È il gioco delle parti, fisiologico nella dialettica politica, ma che perde forza quando si finge di non ricordare il passato prossimo.

Resta un dato oggettivo, che precede le letture di parte: il Consiglio comunale di Alghero non ha potuto lavorare. Tutto il resto – crisi politica o strategia consiliare, assenze giustificate o calcolate – appartiene al terreno dello scontro. Ma le istituzioni, prima delle polemiche, vivono di presenze. E su questo, oggi, la città ha assistito a un’Aula vuota.