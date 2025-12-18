ZIR Predda Niedda, via libera alla liquidazione: la Regione stanzia 15 milioni per chiudere una partita aperta dal 2008

La Giunta regionale ha approvato il programma di liquidazione del Consorzio ZIR di Predda Niedda, uno dei nodi amministrativi più longevi dell’area industriale sassarese. La decisione, assunta su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, è accompagnata dallo stanziamento di oltre 15 milioni di euro destinati a coprire gli adempimenti necessari alla chiusura definitiva della gestione liquidatoria.

Il quadro che emerge dal programma trasmesso dal Commissario liquidatore è netto. Il Consorzio presenta una posizione debitoria complessiva superiore ai 25 milioni di euro, appesantita in modo determinante dal contenzioso con Abbanoa, che da solo vale quasi 22 milioni. Una massa debitoria tale da rendere impossibile far fronte alle obbligazioni a breve e da bloccare qualsiasi percorso ordinato di trasferimento delle funzioni.

È su questo punto che interviene la Regione. «Prima di effettuare il trasferimento dei beni e del personale del Consorzio ZIR all’ente subentrante, il Comune di Sassari, è necessario ripianare il disavanzo tra la situazione debitoria in essere e l’attivo liquidabile, un gap che sarà colmato con lo stanziamento di 15 milioni euro del bilancio regionale, auspicando così di porre fine a una situazione liquidatoria che si protrae fin dal 2008», sottolinea l’assessore Cani.

Il riferimento temporale non è secondario. La liquidazione del Consorzio ZIR si trascina da oltre quindici anni, diventando nel tempo un fattore di incertezza amministrativa e gestionale per una delle principali aree produttive del Nord Ovest della Sardegna. L’intervento regionale punta a chiudere quella parentesi, riportando ordine contabile e chiarezza istituzionale.

Il programma approvato definisce anche un cronoprogramma preciso. L’orizzonte di chiusura è fissato a dicembre 2026. Entro giugno dello stesso anno dovranno essere attivate la riscossione dei crediti consortili e la transazione con Abbanoa, passaggi centrali per ridurre l’esposizione debitoria. Sempre entro dicembre 2026 è previsto il pagamento dei debiti residui e il completamento del trasferimento del personale e dei beni funzionali.

Su quest’ultimo aspetto, il Comune di Sassari ha già manifestato la disponibilità ad avviare un tavolo operativo per subentrare nella gestione. Un segnale politico e amministrativo che accompagna lo stanziamento regionale e che indica la volontà di ricondurre l’area di Predda Niedda a un assetto ordinario, dopo anni di gestione sospesa.

La scelta della Giunta non risolve da sola tutte le criticità storiche del comparto industriale sassarese, ma segna un passaggio formale rilevante: riconoscere che una liquidazione senza copertura finanziaria non è una soluzione, e che chiudere i conti è una condizione necessaria per restituire funzioni, responsabilità e prospettiva a un’area produttiva che da troppo tempo vive in una zona grigia amministrativa.