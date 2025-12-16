Diciottenni algheresi in Consiglio regionale: quando la politica smette di essere astratta

CAGLIARI – A diciott’anni la politica, di solito, è una parola lontana. Sta nei talk show, nelle polemiche social, nei titoli gridati. Raramente entra in aula, ancora più raramente diventa esperienza concreta. Per un gruppo di studenti algheresi, invece, tra l’11 e il 13 dicembre la politica è stata fatta di carte, tempi, regole, confronti. Non slogan.

I ragazzi che frequentano la scuola di formazione politica dell’Associazione Maestrale – la maggior parte provenienti dalle classi quinte dell’Istituto tecnico “Roth”, indirizzo turistico – hanno trascorso tre giorni a Cagliari, entrando nel cuore del Consiglio regionale della Sardegna.

Guidati dai funzionari dell’assemblea regionale, gli studenti hanno preso posto nell’aula della Seconda Commissione e si sono cimentati nella discussione e nell’approvazione di una legge. Un lavoro vero, fatto di relazioni, pareri, emendamenti e votazioni, attorno a proposte congiunte sul comparto unico Regione–Enti locali. Un esercizio che ha mostrato quanto il processo legislativo sia complesso, lento, spesso faticoso. E lontano dalla semplificazione a cui la politica viene ridotta nel dibattito pubblico.

Durante la simulazione dei lavori in Commissione è arrivata anche la visita del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che ha incontrato i ragazzi e ha sottolineato l’importanza della formazione come strumento per affrontare le sfide del presente e del futuro e per avvicinarsi alle istituzioni con consapevolezza. L’esperienza è poi proseguita con l’ingresso in plenaria, nell’aula consiliare di via Roma, e con una visita approfondita del Palazzo che ospita la massima istituzione legislativa sarda.

Accanto alla dimensione istituzionale, spazio anche alla riflessione sul linguaggio contemporaneo. Molto partecipato l’incontro con il giornalista Sergio Nuvoli, già presidente del Corecom, dedicato ai temi della comunicazione, dei social network e dell’intelligenza artificiale. Un confronto diretto, interattivo, che ha messo i giovani davanti a una domanda non secondaria: come cambia il modo di informarsi e di formarsi un’opinione in un tempo dominato dalla velocità e dagli algoritmi.

Significativa anche la tappa nel quartiere di Sant’Elia, a Cagliari, dove il gruppo ha potuto approfondire un’esperienza di rigenerazione urbana in un contesto sociale complesso. Un passaggio che ha spostato l’attenzione dalla teoria alla realtà, mostrando come le scelte politiche incidano concretamente sui territori e sulle comunità.

I giovani algheresi sono stati accompagnati dalla docente Raffaella Sartore, dai tutor dell’Associazione Maestrale, dal presidente Roberto Tedde, dal segretario Gaetano Carboni e dal socio fondatore Mario Bruno.

Il percorso della scuola di formazione “Progetto Città Nord Ovest”, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, non si ferma qui. A febbraio è in programma la visita a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, e allo Spazio Sassoli di Piazza Venezia, expo didattico del Parlamento europeo a Roma.

Per ragazzi che hanno appena compiuto diciott’anni, entrare nelle istituzioni non come spettatori ma come interlocutori è un’esperienza che lascia traccia. Perché la politica, quando smette di essere rumore, torna a essere responsabilità. E studio.