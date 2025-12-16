Piano casa nazionale, gli enti locali tornano a Roma. Presente anche Alghero

La questione abitativa torna al centro del dibattito politico nazionale per iniziativa dei Comuni. Ieri, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, l’Alleanza municipalista per il diritto alla casa ha presentato le proprie proposte per un Piano Casa Nazionale, portando in Parlamento le istanze di oltre quaranta città italiane.

A distanza di un anno dal sit-in promosso dagli enti locali sull’emergenza abitativa – rimasto senza risposte concrete – sindaci e assessori sono tornati nella capitale per ribadire una posizione netta: la crisi della casa non è più una somma di emergenze locali, ma un problema strutturale che richiede un intervento diretto dello Stato, con risorse stabili e una strategia nazionale.

Durante la conferenza stampa è stato evidenziato come il diritto all’abitare sia oggi sempre più fragile nelle città italiane, con effetti che si riflettono su lavoro, studio, salute e qualità della vita. I Comuni, è stato sottolineato, stanno già intervenendo sul territorio: dalla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica allo sviluppo dell’edilizia sociale, dagli studentati pubblici alle forme di abitare collaborativo, fino alla regolazione degli affitti brevi e al sostegno ai canoni concordati e alle situazioni di morosità incolpevole. Interventi necessari, ma non sufficienti senza un quadro nazionale che li sostenga.

Per il Comune di Alghero ha partecipato ai lavori l’assessore all’Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia. «Quella di ieri è stata una giornata importante: insieme a oltre 40 città italiane, tra cui Cagliari, rappresentata dall’assessore alla pianificazione strategica Matteo Lecis Cocco Ortu, abbiamo presentato in Parlamento una proposta concreta, articolata in dieci punti, per la definizione di un Piano Casa nazionale. Il diritto alla casa è uno dei pilastri della nostra Costituzione e non può essere considerato una responsabilità in capo ai soli Comuni, che fanno la loro parte, ma non basta. La tensione abitativa non riguarda più esclusivamente le grandi città, ma attraversa oggi l’intero Paese. Servono risposte strutturali e un impegno diretto dello Stato, per sostenere anche i contesti medio-piccoli come Alghero, dove l’accesso alla casa è diventato una criticità sempre più evidente. Una sfida che può essere affrontata in modo efficace solo attraverso politiche nazionali coordinate, in grado di affiancare e rafforzare l’azione degli enti locali».

Sulla stessa linea l’intervento della sindaca di Firenze Sara Funaro, delegata nazionale ANCI per le politiche abitative. «Mai come adesso il tema della Casa rappresenta una priorità, gli amministratori locali lo sanno bene perché tutti i giorni toccano con mano i problemi dei cittadini: proprio per questo le richieste dell’alleanza municipalista devono essere ascoltate ed essere al centro dell’agenda politica». Funaro ha richiamato i dati sul patrimonio ERP: «Nel nostro paese, la percentuale più alta del patrimonio ERP è costruito prima degli anni 80, risale a dopo il 2010 solo il 2,5%». E ha aggiunto: «Se i bisogni sono aumentati, le risposte non sono andate di pari passo. Mancano risorse per quanto riguarda la riqualificazione di alloggi ERP ma anche per il Fondo morosità incolpevole, sul contributo affitti, per il social housing, per interventi insomma rivolti anche a quella fascia media della popolazione che adesso è investita in pieno dalla questione abitativa».

Nel confronto con il Governo, ha ricordato la sindaca di Firenze, il nodo resta quello delle risorse: «Il piano Casa ad oggi non vede risorse in campo, le prime disponibili sono dal 2028. Ma è chiaro che i bisogni ci sono fin da ora e stanno emergendo con forza nelle nostre città». Da qui la richiesta di «una strategia nazionale forte e un impegno condiviso tra Governo ed enti locali», perché «le amministrazioni locali sono in prima linea, spesso da sole, nel tentativo di dare risposte immediate con risorse proprie a problemi complessi che richiedono strumenti strutturali e investimenti costanti».

L’iniziativa, sostenuta da oltre quaranta amministratori locali aderenti all’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, punta a riportare il tema dell’abitare al centro dell’agenda politica nazionale, rivendicando il ruolo dei Comuni ma anche i limiti di un’azione lasciata senza un adeguato supporto statale.