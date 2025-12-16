Continuità territoriale, Fratelli d’Italia: “Alghero ancora penalizzata”

Il nuovo bando regionale per la continuità territoriale aerea lascia ancora scoperta la tratta Alghero–Milano Linate. Un esito che Fratelli d’Italia Alghero giudica negativamente e che, secondo il partito, conferma le criticità già emerse nei bandi precedenti.

“Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. E sulla continuità aerea la sinistra e il Movimento 5 Stelle dimostrano di non aver imparato nulla”, afferma Fratelli d’Italia Alghero in una nota, commentando una procedura che, ancora una volta, non garantisce allo scalo di Fertilia un collegamento ritenuto essenziale.

Il coordinatore cittadino Pino Cardi richiama il peso territoriale dello scalo: “È inaccettabile – dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino di FdI – che il Nord-Ovest della Sardegna continui a essere trattato come una periferia. Alghero ha un bacino di passeggeri che copre tutto il territorio. Il fatto che il bando non dia risposte ai cittadini né incentivi ai vettori dimostra l’inefficienza di una politica regionale incapace di correggere errori già evidenti nei bandi precedenti. Anche su questo, come su altri temi, il consigliere regionale del territorio, Di Nolfo, resta in silenzio, abbandonando Alghero.”

Secondo il capogruppo consiliare Alessandro Cocco, il problema riguarda anche le condizioni economiche offerte ai vettori: “Se si vuole rendere attrattivo lo scalo di Alghero, serve una scelta immediata e concreta: la Regione deve ridurre le tasse aeroportuali per tutto l’anno. È una misura che incentiva i vettori a investire, come dimostrano altre regioni italiane. Continuare a caricare costi su passeggeri e compagnie significa condannare Alghero a restare indietro.”

Sul modello complessivo di continuità interviene Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia: “Occorre cambiare paradigma. Il modello attuale non funziona per Alghero. Bisogna guardare a esempi più efficienti, come quello delle Baleari, che garantisce prezzi medi sostenibili per i passeggeri, flessibilità stagionale e convenienza anche per i vettori. Inoltre, la continuità deve puntare a nuovi collegamenti verso città con una forte presenza di comunità sarde: Torino, Verona, Trieste. È lì che esiste una domanda reale e stabile.” E concludono: “Servono nuove politiche, non gli stessi errori ripetuti. La Regione cambi rotta subito: Alghero non può continuare a pagare l’incompetenza del Campo Largo.”