Finanziaria 2026, la Cisl avverte: evitare l’esercizio provvisorio e dare alla manovra una direzione strategica

Approvare la manovra entro dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio e garantire continuità amministrativa. È il punto di partenza indicato dalla Cisl sarda nel corso dell’audizione in commissione Bilancio sulla Finanziaria 2026. A ribadirlo è stato il segretario generale Pier Luigi Ledda, che ha però messo subito un argine a una lettura meramente contabile della scadenza: “La rapidità – ha precisato – non può sostituire il confronto: la manovra deve essere un passaggio di transizione e l’avvio di un percorso strategico, da costruire nei prossimi mesi con responsabilità condivisa”.

Il sindacato guarda con favore all’inquadramento della Manovra 2026 all’interno del Programma Regionale di Sviluppo, ma avverte che la coerenza dichiarata deve tradursi in vincoli concreti nella fase attuativa. Per la Cisl, il PRS deve diventare il riferimento stabile delle politiche di bilancio, superando la prassi degli interventi settoriali e discontinui. Sanità, lavoro, industria, energia, welfare e servizi territoriali vengono indicati come ambiti nei quali la programmazione deve essere unitaria e leggibile. Da qui la richiesta di rafforzare la governance, riducendo frammentazioni e ritardi, e di dotarsi di una regia regionale capace di tenere insieme obiettivi, risorse e risultati, assicurando al tempo stesso un confronto strutturato e permanente con le parti sociali.

Entrando nel merito delle scelte, la Cisl riconosce lo sforzo compiuto sul fronte della sanità e rileva che alcune misure vanno nella direzione giusta. Tuttavia, rispetto agli impegni assunti con il protocollo di agosto, il giudizio resta prudente: manca ancora una piena coerenza, soprattutto sul rafforzamento strutturale del servizio sanitario pubblico. Il nodo centrale resta quello del personale. Senza un piano stabile di assunzioni e di valorizzazione professionale, sottolinea il sindacato, non è possibile incidere realmente sulle liste d’attesa né garantire servizi omogenei tra città, territori e aree interne.

Sul versante del lavoro, la Cisl chiede al Consiglio regionale di rafforzare la programmazione su occupazione e formazione, puntando su lavoro stabile e contratti regolari, contrastando dumping contrattuale e irregolarità. Al centro della proposta c’è anche il potenziamento della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione professionale, attraverso un impianto normativo e finanziario strutturale che superi la logica dei contributi occasionali e colleghi le risorse a criteri di efficacia e a risultati occupazionali verificabili.

Tra le priorità indicate dal sindacato figura infine il tema della povertà e dell’esclusione sociale. La richiesta è quella di un rafforzamento delle risorse e di una maggiore integrazione delle politiche territoriali, per evitare interventi frammentati e risposte diseguali. Il messaggio che arriva dall’audizione è netto: la Finanziaria 2026 non può limitarsi a garantire la tenuta dei conti, ma deve segnare l’inizio di una traiettoria riconoscibile, capace di tenere insieme tempi, scelte e responsabilità.