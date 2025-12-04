Amianto, via libera al Programma 2025: oltre 1,5 milioni per bonifiche in tutta la Sardegna

Cagliari – La Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi 2025 previsto dalla legge regionale 22/2005, dedicata alla protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. La proposta è stata presentata dall’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi e si inserisce nel quadro del Piano regionale amianto, che da anni definisce priorità e modalità operative per ridurre la presenza delle fibre pericolose sul territorio sardo.

Per l’anno 2025 sono stati stanziati 1.525.785 euro, risorse che permetteranno di intervenire su edifici pubblici, immobili privati e siti produttivi dismessi, seguendo una programmazione che privilegia le situazioni a maggiore rischio.

A conclusione dell’istruttoria tecnica, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

Comune di Lunamatrona : bonifica del capannone comunale (95.000 euro).

Provincia di Oristano : bonifica di edifici privati (369.105 euro).

Provincia di Oristano : completamento della bonifica dell’Istituto Agrario di Montresta (209.000 euro).

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS) : bonifica del sito ex Ferriera Sarda (822.679 euro).

Comune di Abbasanta: bonifica dell’ex mercato civico (30.000 euro).

Una parte consistente delle risorse riguarda inoltre la rimozione delle condotte in cemento-amianto: 300.000 euro ripartiti tra i Consorzi di bonifica, sulla base delle estensioni chilometriche individuate dal Piano regionale. Tra i principali beneficiari figurano:

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (157.622 euro)

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (70.132 euro)

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (31.068 euro)

Consorzio di Bonifica della Gallura (10.977 euro)

Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra (10.356 euro)

Consorzio di Bonifica della Nurra (10.273 euro)

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna (9.569 euro)

L’assessora Laconi evidenzia il valore strategico del programma: “Il programma 2025 consente di intervenire in modo mirato su immobili pubblici, privati e siti produttivi, dando continuità a una strategia regionale che mette al centro la tutela della salute e la bonifica delle situazioni a maggiore rischio. La rimozione dell’amianto resta una priorità strutturale per la sicurezza dei cittadini e la qualità dell’ambiente.”

La programmazione 2025 prosegue la linea degli anni precedenti, durante i quali la Regione ha finanziato interventi condotti da enti locali, Province, Comuni, Città metropolitana, aziende ospedaliere e consorzi industriali. L’obiettivo è una riduzione progressiva della presenza di amianto, attraverso un lavoro di bonifica costante e multilivello.

L’approvazione del Programma annuale rappresenta dunque un passaggio chiave nella strategia regionale di lungo periodo, che punta a sostenere gli enti territoriali, ridurre i rischi sanitari e migliorare la qualità dell’ambiente in tutta l’Isola.