FdI attacca la Fondazione Alghero: “Chiedere a Raf su Facebook? Improvvisazione totale”

La polemica arriva diretta e senza giri di parole. Fratelli d’Italia mette nel mirino la Fondazione Alghero dopo il commento apparso sui social, in cui il presidente Graziano Porcu ha chiesto pubblicamente al cantante Raf se sarà presente in città il 29 dicembre per le iniziative di fine anno.

“A cosa stiamo assistendo?” esordisce il coordinamento cittadino nella nota diffusa questa mattina. Una domanda che suona come una stoccata, rivolta sia alla Fondazione sia all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto.

Secondo FdI, quanto accaduto sui social non è un dettaglio di colore ma un problema di metodo: “Un presidente di Fondazione non può permettersi di verificare sui social la presenza di un artista. È un comportamento che discredita il lavoro degli uffici, delle agenzie di produzione e dell’intera città. Una modalità dilettantesca, che dà l’idea di un’organizzazione in alto mare.”

Il partito sottolinea come la macchina del Capodanno richieda programmazione e affidabilità, non improvvisazioni pubbliche. “Il Capodanno è l’evento di punta dell’inverno algherese. Richiede serietà, programmazione e un’immagine credibile verso partner, sponsor e operatori turistici. Vedere il presidente di una delle principali istituzioni turistiche e culturali algheresi che chiede conferme in un commento Facebook è il segnale di una gestione improvvisata e per nulla professionale.”

Da qui la richiesta di chiarimenti all’indirizzo del sindaco: “Ci dica il sindaco se ritiene adeguato questo metodo di lavoro. È così che si rappresenta Alghero, che si tratta con gli artisti con cui si dovrebbero già avere contratti e impegni definiti?”

Fratelli d’Italia ricorda inoltre i ritardi nell’annuncio del programma di Capodanno e sostiene che l’episodio della domanda pubblica a Raf sia un ulteriore scivolone comunicativo: “Dopo i ritardi nell’annuncio del Capodanno, oggi assistiamo all’ennesima scena che rischia di indebolire l’immagine della città. È tempo che l’Amministrazione si ridia serietà istituzionale: Alghero non merita improvvisazione permanente.”

La firma della nota è quella del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero.