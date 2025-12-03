Turismo: la Sardegna debutta all’ILTM di Cannes, vetrina mondiale del lusso

Per la prima volta la Regione Sardegna si presenta con un proprio stand all’International Luxury Travel Market di Cannes, la fiera più prestigiosa al mondo dedicata al turismo di alta gamma. Un ingresso tutt’altro che simbolico: l’ILTM, ospitato come sempre nel Palais des Festivals, è il punto di incontro dell’élite globale del settore, dai grandi marchi dell’hotellerie ai buyer specializzati nel luxury & experiential travel.

La partecipazione della Sardegna arriva in un momento storico in cui il comparto del lusso, nel turismo mondiale, cresce più rapidamente degli altri segmenti. L’isola — con la sua reputazione internazionale, le sue coste iconiche e un’offerta sempre più diversificata — si affaccia in un’arena dove presenza e posizionamento contano tanto quanto la qualità del prodotto.

Nel grande stand istituzionale trovano spazio dieci operatori selezionati tra strutture ricettive, DMC e realtà specializzate nei servizi premium: Agenzia Turmo Travel, Resort Valle dell’Erica Thalasso e SPA, Blu Wonder DMC Costa Smeralda, Sin Élite Group Srl, Felix Hotels, F.A. Travel DMC Sardinia, ITI Marina Hotels & Resorts, Travel Motus in Sardinia, Sardinia & Italy My Way, Sardinia Chic Luxury Villas. Altri marchi sardi sono presenti attraverso partnership con brand mondiali del settore — da Cheval Blanc a Belmond, da Small Luxury Hotels a The Leading Hotels — confermando un radicamento ormai maturo nel mercato high-end.

«Il Luxury — ricorda l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu — è un settore nel quale la Sardegna è molto competitiva ed è attrattiva, oltre che di un sempre crescente numero di visitatori, di investitori e, nell’ultimo periodo, anche dei grandi brand». Una dichiarazione che riflette una tendenza già visibile sul territorio: l’interesse crescente di gruppi internazionali per nuove aperture, acquisizioni e collaborazioni strategiche.

L’obiettivo della presenza a Cannes è chiaro: creare relazioni, consolidare quelle esistenti, interpretare le esigenze di un pubblico che valuta destinazioni, servizi e qualità con parametri elevatissimi. L’ILTM, infatti, è strutturato come una piattaforma di incontri one-to-one, forum di approfondimento e momenti di networking fuori dagli orari espositivi, un punto di contatto privilegiato per costruire proposte turistiche su misura.

Per la Sardegna, si tratta di un passo avanti nella costruzione di una strategia più solida nel segmento lusso: un mercato competitivo, certo, ma che offre ritorni in termini di visibilità, indotto e destagionalizzazione che poche altre nicchie del turismo possono garantire. Un debutto che può trasformarsi in un tassello fondamentale nella riposizionamento internazionale dell’isola come destinazione premium del Mediterraneo.