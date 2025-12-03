Putifigari, lo stop al fotovoltaico in area Unesco. Di Nolfo: “La Sardegna respinge la speculazione energetica”

Il procedimento di annullamento della Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’impianto fotovoltaico previsto a Putifigari, in piena area Unesco, segna un passaggio politico decisivo nella lunga battaglia condotta dal territorio contro un progetto ritenuto incompatibile con i suoi valori paesaggistici e culturali. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’annullamento del Decreto VIA n. 585 del 3 ottobre 2025, riconoscendo criticità sostanziali nell’iter che aveva portato al via libera.

La posizione del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che da mesi segue il caso al fianco dell’amministrazione comunale e degli abitanti, è netta: «La decisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di avviare l’annullamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’impianto fotovoltaico di Putifigari conferma ciò che da mesi sosteniamo con forza: quel progetto era incompatibile con il sito Unesco, con il paesaggio e con la storia di un territorio che merita rispetto. Lo abbiamo detto chiaramente: la tutela del nostro patrimonio non è negoziabile».

Il consigliere regionale prosegue, riconoscendo il ruolo determinante del Comune: «In questi mesi Putifigari non è rimasta a guardare. Voglio fare un grande plauso alla sindaca Antonella Contini e alla sua amministrazione che hanno condotto un lavoro serio, determinato, coinvolgendo i cittadini e dando voce a un territorio che non accetta decisioni imposte dall’alto. L’assemblea cittadina aperta, molto partecipata, è stata il simbolo di questo fermento: un’intera comunità che si è alzata in piedi per difendere la propria storia, il proprio paesaggio, la propria identità».

Nel suo intervento Di Nolfo richiama anche la presenza istituzionale della Regione: «Insieme a Francesco Spanedda, Assessore enti locali, finanza e urbanistica, e Ilaria Portas, Assessora cultura e pubblica istruzione, la Regione ha immediatamente raccolto le preoccupazioni del territorio, portando il peso istituzionale dentro un confronto che non poteva essere ignorato. È stato un lavoro corale, responsabile, che ha rafforzato la nostra posizione politica contro un progetto sbagliato».

Il dato nuovo è la scelta del Ministero di avviare l’annullamento del provvedimento VIA, riconoscendo gli errori procedurali e valutativi che avevano generato il via libera iniziale. Di Nolfo lo sottolinea: «Lo stesso Ministero ammette che il procedimento era fondato su criteri errati e su una rappresentazione delle tutele del tutto inadeguata. È un fatto gravissimo che avrebbe potuto compromettere un bene archeologico riconosciuto dall’Unesco».

Il consigliere regionale colloca però lo stop all’interno di un quadro più ampio, che riguarda la gestione della transizione energetica in Sardegna: «La Sardegna vuole una transizione energetica giusta, fatta bene, non una stagione di colonizzazione del territorio. Basta impianti calati dall’alto, basta trattare la nostra terra come uno spazio vuoto da riempire con progetti scritti a Roma. La Sardegna non è una colonia energetica e non accetterà mai piani che mettono a rischio ambiente, cultura e identità. Putifigari ha dimostrato che i sardi sanno difendere la loro terra».

Infine, la conclusione: «Continuerò a seguire passo passo la vicenda, perché difendere un sito Unesco non è un capriccio, è un dovere morale verso le comunità che vivono quei luoghi e verso le generazioni future. Questa non è solo una vittoria tecnica: è la prova che partecipazione, istituzioni e territorio, quando lavorano insieme, possono fermare la speculazione energetica».